سفرمعاون ترامپ به شرق آسیا برای مقابله بانفوذ تبلیغاتی کره شمالی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه عازم سفری به کشورهای ژاپن و کره جنوبی شد تا به زعم خود، با طرح تبلیغاتی پیونگ یانگ برای تحت الشعاع قرار دادن بازیهای المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی مقابله کند.

شایان ذکر است که مایک پنس در مقام رئیس هیأت نمایندگی آمریکا در بازیهای المپیک زمستانی «پیونگ چانگ» کره جنوبی می کوشد تا به ادعای خود، تلاشهای «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی برای «تظاهر به حسن نیت و همکاری بین المللی» را خنثی کند.

مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که «کیم یونگ نام» بالاترین مقام تشریفاتی کره شمالی هفته جاری به کره جنوبی سفر می کند و بدین ترتیب، او بالاترین مقام کره شمالی است که از پایان جنگ دو کره در سال ۱۹۵۳ به خاک همسایه جنوبی وارد می شود و در نتیجه، امیدها برای گفتگوهای دوکره را افزایش می دهد.

پیش بینی می شود که صدها تن از مقامات، ورزشکاران، تشویق کنندگان و هنرمندان کره شمالی در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی شرکت کنند.

به رغم لحن خوش بینانه مقامات کره جنوبی که به تصمیم کره شمالی برای بهبود روابط در شبه جزیره کره اشاره دارد، مقامات کاخ سفید همچنان به این روند بدبین هستند. آنها با تأکید بر بی اعتنایی پیونگ یانگ نسبت به درخواستها برای توقف برنامه هسته ای خود و در نتیجه، اهانت به قوانین و مقررات سازمان ملل، متحدانشان را به اِعمال فشار بر پیونگ یانگ ترغیب می کنند.

«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا مایک پنس یا سایر مقامات آمریکا در جریان بازیهای المپیک زمستانی با مقامات کره شمالی دیدار خواهند کرد یا خیر، اظهار داشت: «باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد».

گفتنی است که تاکنون، هیچگونه دیداری در این سطح برنامه ریزی نشده است.