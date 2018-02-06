منصور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف‌گذاری‌های انجام شده در افق ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات ۳۰ درصدی محصولات صنعت خودرو کشور، ایجاب می کند زیر ساخت اصلی این صنعت که همان زنجیره تامین و ارزش آن است مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: صنعت قطعه‌سازی کشور همگام با تحولات صنایع خودروسازی شکل گرفته و در همین راستا، بالغ بر ۲ هزار قطعه ساز و مجموعه ساز در کشور ایجاد و اشتغال قابل توجهی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: محدودیت‌های خارج از کنترل بخش صنعت، به همراه نیاز به تقویت هرچه بیشتر شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت، از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت قطعه سازی و خودروسازی است که بر این اساس، تحقق کامل این اهداف با برگزاری گردهمایی‌هایی دنبال می‌شود، ضمن اینکه در این دوره تلاش می‌شود ضمن تکمیل شدن حلقه زنجیره ارزشی صنعت با انتخاب موضوع زنجیره تامین، در جهت جبران کاستی‌ها، تلاش های بیشتری صورت گیرد.

به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودروی کشور، در نظر دارد تا پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو را با ارائه آخرین دستاوردهای علمی، تجربیات موفق صنعتی و همفکری جمعی برگزار کرده و با تاکید بر عناوین کلیدی همچون ایفای نقش تولیدکنندگان مواد و قطعات در طراحی و تکوین محصول، همپایی با فناوری‌های روز، بهبود ساختار صنعت قطعه سازی، اصلاح و ارتقاء سطح روابط قطعه ساز و خودروساز و ارتقاء رقابت پذیری و سطح تعامل بین الملل صنعت خودرو ایران، زمینه اتصال قطعه سازان کشور، به زنجیره تامین بین المللی را مهیا کند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از حضور رئیس جمهور در پنجمین همایش صنعت خودرو خبر داد و گفت: نخستین دوره از این گردهمایی، با هدف معرفی صنعت خودرو ایران در عرصه بین المللی در آذرماه ۹۲ و با حضور مقامات کشور و شرکت های بزرگ خارجی برگزار شد که در دوره بعد، با هدف تبیین استراتژی صنعت خودرو ایران در دهم آذرماه سال ۹۳ و با حضور مقامات صنعت خودروی ۲۵ کشور جهان و پیام رییس انجمن جهانی کار ادامه یافت.

معظمی با بیان اینکه امسال نیز در بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه پنجمین دوره از این همایش برگزار می شود، تصریح کرد: با مرور اهداف همایش های پیشین به خوبی مشخص می شود که تمامی عوامل موثر در زنجیره صنعت خودرو کشور یعنی استراتژی، طراحی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بین المللی و داخلی به بهبود و ارتقاء شاخص های مدنظر توجه ویژه ای داشته اند.