به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی از دقایقی قبل آغاز شده است که بر اساس آن، پیش پرداخت یک میلیون تومان و زمان تحویل بسته به انتخاب مشتری، شش ماهه و یکساله است.

مردم برای خرید می‌توانند به یک هزار و ۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کرده و نسبت به پیش‌فروش سکه اقدام نمایند.

سکه های تمام بهار آزادی منقش به تصویر حضرت امام خمینی (ره) که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، در این طرح به متقاضیان فروخته خواهد شد و تمامی افراد بالای ۱۸ سال می توانند به هر تعداد، سکه پیش خرید کنند.

سکه ها در دو سررسید شش ماهه و یک ساله به متقاضیان تحویل خواهد شد؛ ضمن اینکه ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه ۱۰ میلیون ریال است و مابه التفاوت قیمت آن در زمان تحویل دریافت خواهد شد. برای سکه های تحویلی در سررسید شش ماهه ۴ درصد و برای سکه های تحویلی در سررسید یک ساله ۹ درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمی شود.

خریداران، برای تحویل سکه های پیش خرید شده در زمان سررسید فقط می توانند به شعبه ای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده مراجعه کنند.