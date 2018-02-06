«عوارض خروج» در جشنواره بخارست تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «عوارض خروج» که دومین ساخته محمد نجاریان بعد از فیلم کوتاه «فردا صبح» است در نخستین موفقیت خارجی خود توسط هیات داوران دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه بخارست تجلیل شد. «عوارض خروج» در چهل و هشتمین دوره جشنواره تامپره به عنوان یکی از سه نماینده ایران نیز به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره فیلم کوتاه بخارست با تمرکز بر گردآوری آثار مستقل سینمایی از فیلمسازان سراسر جهان قصد دارد حرفه‌ای‌ترین، جذاب‌ترین و تازه‌ترین فیلم‌های کوتاه را از سراسر جهان جمع آوری کرده و به مخاطبان خود ارایه کند. دومین دوره این جشنواره از تاریخ ۲ تا ۶ دسامبر ۲۰۱۷ در شهر بخارست رمانی برگزار شد.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمد نجاریان داریان، نویسنده: سهند کبیری و محمد نجاریان داریان، فیلم‌بردار: سینا کرمانی زاده، صدابردار: رشید دانشمند، طراح صحنه و لباس: علی قدیریان، طراح چهره‌پردازی: عباس عباسی، مدیر تولید: علی نجاریان داریان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سهند کبیری، دستیار کارگردان: امیر تقدیری، منشی صحنه: گلان صحرایی، تیزر: دلارام شمیرانی، عکاس: سعید وکیلی، پوستر: یاسمین اهری پور، بازیگران: بابک جمشیدی، نیلوفر ندایی و امین نجفی، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران.