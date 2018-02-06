محمد ابراهیم شرکاء در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه ها در روستاهای شهیدعباس حسینی بخش درح شهرستان سربیشه، مشاع بخش ارسک شهرستان بشرویه، تل‌عارف و پوخاب شوسف شهرستان نهبندان و روستاهای شهید پارسا و شهید دادرس بخش مرکزی شهرستان فردوس به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از افتتاح ۲۲۲ پروژه برق رسانی با ۱۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی نیز در این استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در این ایام همچنین ۲۰۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و ۹۶ دستگاه ترانس در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از پروژه‌های دهه فجر ۲۶ هزار و ۹۶۶ خانوار از نعمت برق بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: بیشترین پروژه ها مربوط به شهرستان نهبندان با ۳۸ پروژه و کمترین آن مربوط به شهرستان درمیان با شش پروژه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط فروش انرژی برق در استان ۷۰ تومان است خاطرنشان کرد: در این راستا افرادی که از پانل خورشیدی استفاده می کنند هزینه برق خریداری شده از آنان ۸۰۰ تومان است.

شرکاء با بیان اینکه روستائیان نسبت به جامعه شهری از۱.۴ درصد تخفیف برخوردار هستند، یادآور شد: همچنین این هزینه فروش انشعابات برای روستاییان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به صورت رایگان است.