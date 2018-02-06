به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسفهبدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: دبیرخانه دفتر ریاست منطقه ای خاورمیانه و آفریقای اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی در ایران گشایش یافت تا ایران مسئولیت جدیدی در این حوزه ایفا کند؛ بر این اساس ایران عضو هیات مدیره انجمن جهانی در پاریس است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مقر اصلی اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی در پاریس قرار دارد و اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای معتبر و صنعتی عضو این اتحادیه هستند که ایران هم از سال ۱۳۵۵ به عضویت این اتحادیه جهانی درآمده است؛ این در حالی است که یوفی ۴ دفتر منطقه ای دارد که یک منطقه آن خاورمیانه و آفریقا بوده که مرکز آن در شارجه امارات قرار داشته و به تازگی به دوبی منتقل شده است.

وی تصریح کرد: سه نفر در سه جایگاه مختلف می‌توانند ثبت نام کرده و هر سه سال یکبار نیز از سوی یک حسابرس مورد تائید این اتحادیه جهانی، انتخابات مرتبط صورت گیرد.

به گفته اسفهبدی، بعد از این که ایران مسئول منطقه شده است، مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تعداد شرکتهای ایرانی عضو اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه کاهش تعداد حضور خارجی‌ها را در تعداد معدودی از نمایشگاههای کشور داشته ایم، اما در برخی از نمایشگاههای مطرح، رشد حضور خارجی‌ها را شاهد هستیم، تصریح کرد: یک هفته در میان، نمایشگاه بین المللی در تهران برگزار می شود ک این امر، اشتغال مناسبی را در کشور ایجاد می‌کند، چراکه تعداد فعالیت‌ها و اشتغالی که در این صنعت در زمان برگزاری نمایشگاهها، ایجاد می‌شود، به شدت افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در آمریکا، اروپا و پاسفیک، ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکتهای برگزارکننده نمایشگاهها، رشد درآمدی داشته اند؛ ضمن اینکه در منطقه خاورمیانه نیز شرکتها ۵۰ درصد رشد درآمد را تجربه کرده اند. البته باید توجه داشت که بر اساس آمار یوفی در سال ۲۰۱۷، در دنیا ۳۵ میلیون مترمربع سایت نمایشگاهی در دنیا وجود دارد که نسبت به سال ۲۰۱۱ معادل ۲.۳ میلیون متر، افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: سایت نمایشگاهی جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۲۰۰ هزار مترمربع است، اما در استانها نیز ۴۰۰ هزار مترمربع سایت داریم که به دلیل اینکه سایت های استانی استانداردهای یوفی را رعایت نکرده اند، این آمار در مورد ایران اصلاح نشده است و بنابراین همان ۲۰۰ هزار مترمربع تهران، در آمارها محاسبه می شود. البته در منطقه، رتبه اول به دوبی اختصاص یافته است.

به گفته اسفهبدی، کل خاورمیانه و آفریقا در یوفی یک میلیون و ۴۰۰ مترمربع سایت نمایشگاهی وجود دارد، در حالیکه این میزان بسیار کمتر از اروپا است. همچنین بیشترین متراژ سایت نمایشگاهی را در دنیا، به ترتیب به آمریکا و چین اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه اطلاعات یوفی نباید محرمانه باشد، گفت: بسیاری از تحقیقاتی که یوفی در سطح دنیا انجام می شود، به صورت محرمانه منتشر می شود که به نظر می رسد که این رویه باید اصلاح شود؛ این در حالی است که نظرخواهی ها نیز به صورت قسطی انجام می شود.