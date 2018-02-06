مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره عکس «پرچم پاره تنم» ویژه کودکان و نوجوانان استان و به مناسبت دهه فجر خبر داد.

وی افزود: طی این جشنواره : کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ ساله علاقه مند به شرکت به ویژه اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، می توانند عکس های خود را با موضوعات مندرج در فراخوان و با محوریت پرچم جمهوری اسلامی ایران به این جشنواره ارسال کنند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: عکس های مذکور باید در قالب موضوعاتی چون طرح و نقاشی از پرچم کشور و یا عکس سلفی با پرچم جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی از برگزاری برنامه های فرهنگی دیگری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در قالب «کمیته کودک و نوجوان» به مناسبت ایام الله دهه فجر خبر داد.

فتاحی از راه‌اندازی کانال تلگرامی «بچه ها نگاه» نیز به این منظور خبر داد و گفت: این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه برای ارسال آثار این جشنواره راه اندازی شده است، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند.

وی ایجاد انگیزه و تشویق کودکان و نوجوانان به تولیدات فرهنگی و انتشار آن در فضای مجازی به جای وب گردی، تشویق والدین به همراهی فرزندان در فضای مجازی و آگاه سازی و آموزش‌های غیر مستقیم در خصوص خطرات دنیای مجازی را از دیگر اهداف راه اندازی این کانال تلگرامی عنوان کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، مهلت ارسال آثار به این جشنواره را ۱۲ الی ۲۲ بهمن عنوان کرد.

وی تصریح کرد: علاقه مندان می توانند نسبت به ارسال آثار خود از طریق ادمین کانال تلگرامی «بچه ها نگاه» به شماره ۰۹۳۳۸۹۸۸۷۵۰ اقدام کنند.