فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.

براساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف این طرح در راستای بهبود وضعیت داوران موجود به لحاظ کیفی و شناسایی استعدادهای داوری، آموزش، تربیت و بکارگیری آن ها در رشته ها و سطوح مختلف مسابقات قرآنی و به منظور تکمیل بانک اطلاعات داوران کشور، اجرا می شود .

بر اساس این گزارش در این فراخوان از داوران و داوطلبان (اساتید، قاریان و حافظان ) محترم واجد شرایط داوری در رشته های زیر درقالب پنج سطح مسابقات دعوت شده تا نسبت به ثبت اطلاعات بارگذاری مدارک مربوطه خود در سایت مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران "قرآن ایران" به نشانی ( (www.quraniran.irبخش "ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقاء داوران" اقدام نمایند.

رشته‌های ثبت نامی داوطلبان: ۱‏- حفظ ۲‏- قرائت۳‏- ترتیل ۴‏- مفاهیم ۵‏- دعاخوانی۶‏- ابتهال ۷‏- همسرایی ۸‏- همخوانی ۹‏- اذان و...

زیر رشته های ثبت نامی داوطلبان : ۱‏- حسن حفظ ۲‏- تجوید ۳‏- وقف و ابتدا ۴‏- صوت ۵‏-لحن ۶‏- اصول اجرای دعاخوانی ۷‏- ابتهال ۸‏- متن و ادای همسرایی ۹‏- هماهنگی و حسن اجرا ۱۰‏- آداب و شرایط همسرایی ۱۱‏- آداب و شرایط همخوانی ۱۲‏- مفاهیم ۱۳‏-مفردات ۱۴‏- تفسیر ۱۵‏- فن بیان و...

سطوح مسابقات قرآنی

سطح ۱ مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

سطح ۲ مسابقات کشوری جمهوری اسلامی ایران(سازمان اوقاف) ومسابقات بین المللی سایر نهادها(آموزش وپرورش،بهزیستی،دانشجویان و...)

سطح ۳ مسابقات کشوری نهادهای سطح الف و استانهای سطح الف سازمان اوقاف و امور خیریه

سطح ۴ مسابقات استانی سطح ب سازمان اوقاف و امور خیریه و کشوری نهادهای سطح ب و مسابقات شهرستانی سطح الف سازمان اوقاف و امور خیریه

سطح۵ مسابقات شهرستانی سطح ب و ج و مسابقات متفرقه

تذکر:هر شخص صرفاً می‌تواند یک رشته، حداکثر دو زیر رشته از زیر رشته‌های فوق و فقط یک سطح مسابقات را انتخاب نماید.

شرایط داوری:

الف) شرایط عمومی:

-پذیرش و التزام عملی به احکام اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه

-متخلق به اخلاق حسنه اسلامی وقرآنی

‏ -داشتن سن متناسب با سطح داوری مسابقات حداقل(۳۰سال)

‏-حسن شهرت در محل سکونت، محل کار و در بین جامعه قرآنی

‏ -دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی یا معادل حوزوی آن (مدارک تخصصی حفظ و قرائت و مقامات اول تاپنجم و یا رتبه عالی وممتاز مسابقات اوقاف و نهادهای معتبر در این بند معادل مدارک دانشگاهی محسوب می‌شوند)

ب)شرایط اختصاصی:

‏-داشتن آثار و تالیفات مرتبط با موضوع رشته تخصصی داوری(اعم از مکتوب، صوتی و تصویری) ‏- داشتن کرسی تدریس یا تلاوت در زمینه های قرآنی

‏-آشنایی با زبان عربی تاسطح کشوری (و تسلط نسبی بر زبان عربی در سطح بین المللی)

‏-داشتن قدرت تجزیه و تحلیل متناسب با رشته و سطح داوری

‏-داشتن دقت و سرعت عمل لازم در نمره دهی

‏-تقید به رعایت عدالت در قضاوت

‏- دارا بودن قدرت شنوایی و تشخیص بالا

‏- آشنایی با مبانی، ارکان مسابقات و آیین‌نامه داوری مسابقات (ویژه داوران موجود)

‏- برخورداری از مهارت قرائت ، حفظ ، مفاهیم ،تفسیر و... قرآن کریم ونغمات اسلامی

‏- گذراندن دوره های تخصصی داوری و یا تدریس درزمینه های قرآنی

‏- داشتن سوابق داوری قرآنی

‏- کسب رتبه در مسابقات قرآنی

بدیهی است حضور در عرصه داوری در تمامی سطوح مسابقات قرآنی کشور منوط به ثبت اطلاعات در سایت مربوطه می باشد. سایر اطلاعات، پس از این در سایت مسابقات قرآن کریم اطلاع رسانی خواهدشد.