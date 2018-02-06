توضیح شرکت بهره برداری متروی تهران در خصوص اختلال در خط یک

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در اطلاعیه ای اعلام کرد: خدمات دهی در بخشی از خط یک، حد فاصل ایستگاه های شهید بهشتی تا طالقانی، صبح امروز از ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه تا ۸ و ۵۵ دقیقه با اختلال همراه بود.

این اختلال به علت نقص فنی یکی از قطارها در ایستگاه طالقانی اتفاق افتاد که خدمات دهی در بخشی از خط یک متروی تهران را دچار اختلال کرد؛ بلافاصله پس از بروز این نقص، کارشناسان فنی به محل اعزام و برای رفع مشکل اقدام کردند.

گفتنی است، خدمات رسانی در خط یک متروی تهران از ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه امروز طبق برنامه زمان بندی حرکت قطارها در حال انجام است.