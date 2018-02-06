دیدار اشرف غنی با نماینده ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «اشرف غنی» رئیس‌جمهوری افغانستان با «کورنلیوس زیمرمن» نماینده‌ غیرنظامی ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای تروریستی اخیر کابل، گفت: ناتو در دشوارترین شرایط در کنار افغانستان خوهد ایستاد و کشورهای عضو این سازمان آماده هرگونه کمک به مردم افغانستان هستند.

وی افزود: کشورهای عضو سازمان ناتو از مواضع و تصمیمات اشرف غنی در مقابله با طالبان و گروه‌های تروریستی در افغانستان حمایت کرده و از مذاکرات صلح این کشور استقبال می‌کنند.

در مقابل رئیس جمهوری افغانستان نیز ضمن تقدیر از همکاری‌های کشورهای عضو سازمان ناتو به افغانستان، گفت: مبارزه با تروریسم، مبارزه مشترک است، زیرا این پدیده شوم، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

وی افزود: صلح خواست همه، بخصوص مردم افغانستان است. جنگ انتخاب ما نیست و آنهایی که به‌ جای صلح، جنگ می‌خواهند، بدانند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مبارزه جدی، آنها را سرکوب خواهند کرد.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که اوضاع سیاسی و امینتی دولت وحدت ملی در شرایط دشواری قرار دارد.

طالبان در چند روز اخیر حملات خونینی را در کابل و دیگر مناطق این کشور سازماندهی کردند که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن شد. پس از حملات اخیر طالبان در کابل گفته می‌شود که حکم اعدام حدود ۶۰۰ عضو طالبان روی میز رئیس جمهوری افغانستان قرار دارد.

کارشناسان معتقدند در صورت صدور حکم اعدام این ۶۰۰ نفر گفتگو های صلح با طالبان عملا متوقف می‌شود.