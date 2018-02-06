۷ مقام عالیرتبه نظامی افغانستان به دستور « غنی» برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، کاخ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور ۷ مقام عالی رتبه نظامی افغانستان از جمله ۲ فرمانده ارتش را در ارتباط با حمله به پایگاه نظامی ۱۱۱ شهر کابل، از مقام خود برکنار کرده است.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان در ادمه افزود که این مقامات به نهادهای قضایی نیز معرفی شده اند.

بر اساس جزئیات، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طی جلسه ای با حضور فرمانده کل ارتش این کشور، هیئتی را برای بررسی حمله تروریستی به پایگاه ۱۱۱ کابل تعیین کرده بود و پس از استعماع گزارش هیئت مذکور، تصمیم گرفته شد تا ۷ مقام عالی رتبه از جمله ۲ فرمانده نظامی این کشور برکنار و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.

گفتنی است که ۵ مهاجم مسلح بامداد روز دوشنبه (۹بهمن) به پایگاه ۱۱۱ شهر کابل حمله کردند. نیروهای امنیتی افغانستان توانستند پس از چند ساعت درگیری با مهاجمان ۴ مهاجم را از پای درآورده و یک مهاجم را دستگیر کنند.

وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرد که در این حمله، ۱۱ نفر کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند، گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.