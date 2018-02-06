به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، گروه داوری لاک‌پشت پرنده ضمن اعلام اسامی آثار تالیفی و ترجمه که قرار است نشان طلا و نقره‌ی این فهرست را دریافت کنند، «پرواز» را یکی از آثار راه یافته به این مرحله معرفی کردند.

بر همین اساس، معصومه انصاریان، محمود برآبادی، جعفر توزنده‌جانی، شکوه حاجی‌نصرالله، مینا حدادیان، شیوا حریری، شادی خوشکار، فاطمه زمانی، علی‌اصغر سیدآبادی، گیسو فغفوری، حدیث لزرغلامی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی و رویا میرغیاثی داوری این رقابت را بر عهده داشته‌اند.

این اثر که تصویرگری آن را راشین خیریه بر عهده داشته، داستان پسری است که تصمیم می‌گیرد به آسمان پرواز کند. او سفر طولانی مدت خود را آغاز و در این میان سعی می‌کند دنیا را تغییر دهد.

در بخشی از این کتاب که مخاطبان آن گروه سنی «د» (۱۲ تا ۱۴ سال) هستند، آمده است: «یک شب که مهتاب بود، رنگ‌های قرمز، زرد، سبز، سفید را روی ماه پاشیدم. نور ماه لحظه‌ای قرمز شد، بعد زرد، بعد سبز و چند لحظه بعد سفید شد. یاد کودکان روی زمین افتادم که اکنون چه شادی و شعفی دارند.»

این کتاب‌ و دیگر رقبای آن با بررسی کتاب‌های منتشر شده در سال ۱۳۹۵ از سوی گروه داوری لاک‌پشت پرنده انتخاب شده است.