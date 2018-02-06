رشد ۱۰۳ درصدی کدهای معاملاتی ایجاد شده در بورس منطقه ای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا دفتری امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد ۱۰۳ درصدی تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در استان کرمانشاه، اظهار داشت: از ابتدای امسال شاهد یک وضعیت مثبت در بازار سرمایه و بهبود شاخص بازار هستیم.

مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه خاطر نشان کرد: طی این مدت شاخص کل بازار از ۷۹ هزار واحد به ۹۸ هزار واحد رسیده و یک رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرده است.

وی یادآور شد: ارزش کل معاملات بورس استان ۴۶۸ میلیارد تومان است و حدود ۲هزار میلیون سهم و حق تقدم و سایر اوراق در بازار بورس مورد معامله قرار گرفته است.

دفتری تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در سال ۹۶ را حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کد عنوان کرد و گفت: در افرادی که وارد بازار بورس شدند حدود ۱۰۳ درصد رشد داریم.

وی تصریح کرد: نوسانات اخیر بازار سکه و ارز بر روی بورس تاثیر مثبت گذاشته و حتی سبب رشد بازار بورس هم شده است.

مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه اذعان داشت: اگر روند بازار ارز به همین روال پیش برود در سال ۹۷ شاهد بازار خوبی برای بورس خواهیم بود.

به گفته دفتری یکی از دلایل رشد بازار بورس افزایش قیمت های جهانی فلزات و افزایش نرخ دلار بوده است.

وی افزود: بالا رفتن نرخ ارز برای شرکت های صادر کننده سود دهی بالایی دارد و در این شرایط وضعیت برای آنها بهتر شده است اما برای شرکت های وارد کننده وضعیت برعکس است.

این مسئول اظهار داشت: افرادی که می خواهند وارد بازار بورس شوند باید اطلاعات کافی در این خصوص را کسب کنند و در دوره های آموزشی که به صورت رایگان برگزار می شود، شرکت کنند تا الفبای سرمایه گذاری را فرا بگیرند.