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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه یافته است

بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه یافته است

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب از توسعه برخوردار شده است، عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در حوزه های مختلف بخش کشاورزی رشد کرده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون اشتغال قابل توجهی در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۶۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان وجود دارد.

توسعه زنجیره تولید در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این استان توانسته است رتبه های برتر کشور را در تولید محصولات کشاورزی از جمله بادام، ماهی، قارچ، محصولات دامی و ... کسب کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره تولید در بخش کشاورزی این استان ضروری است، بیان کرد: باید با جذب سرمایه گذار در بخش توسعه بخش کشاورزی این استان گام بر داشت.

جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در بخش کشاورزی زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی در این استان از مهمترین ظرفیت ها به شمارمی رود که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کد مطلب 4221233

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