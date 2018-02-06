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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

اختلال ۳ روزه در ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی

اختلال ۳ روزه در ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی

به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی در تهران، با اختلال همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید زارعی و شهریار از امروز ۱۷ بهمن ماه و در مراکز مخابراتی پیام نور و شیخ فضل الله نوری از ۱۸ بهمن ماه آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷ در محدوده اتوبان حکیم، بلوار فردوس، بلوار الهام، اتوبان شهید باکری به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهریار به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

درهمین حال ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۶۰۴، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹ در محدوده خیابان های بهار، نیایش، سردارجنگل، اشرفی اصفهانی به مدت ۳ روز و در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری از ساعت ۲۴ فردا به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.   

کد مطلب 4221244

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