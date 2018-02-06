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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۰

فینال و رده بندی لیگ بسکتبال؛

پیروزی مهرام در دومین دیدار فینال/ پتروشیمی یک برد تا جایگاه سومی

پیروزی مهرام در دومین دیدار فینال/ پتروشیمی یک برد تا جایگاه سومی

تیم های مهرام و پتروشیمی بندر امام دیدارهای دوم خود در مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را با پیروزی به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای دوم در تبریز و بندر امام پیگیری شد که طی آن تیم های مهرام و پتروشیمی موفق به کسب برتری شدند.

در چارچوب دیدارهای امروز و در تبریز تیم مهرام در مصاف با شهرداری این شهر با ۱۰ اختلاف امتیاز و با نتیجه ۹۷ بر ۶۷ صاحب برتری شد.

مهرام در حالی در این دیدار به برتری دست یافت که روز گذشته مقابل میزبان خود متحمل شکست شده بود.

همچنین امروز دیدار دوم پتروشیمی و نفت آبادان در مرحله رده بندی لیگ بسکتبال برگزار شد و طی آن پتروشیمی موفق شد با نتیجه ۸۷ بر ۷۰ نفت آبادان را شکست دهد. این تیم در دیدار نخست که روز گذشته برگزار شد نیز صاحب برتری شده بود.

مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود. دیدارهای سوم این مرحله نیز پنجشنبه برگزار می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده پتروشیمی در صورت برد در دیدار سوم، عنوان سوم لیگ برتر را از آن خود خواهد کرد اما رقم خوردن هر نتیجه ای در دیدار سوم مهرام و شهرداری تبریز کار را به دیدار چهارم خواهد کشاند.

کد مطلب 4221453
زینب حاجی حسینی

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