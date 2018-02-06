یک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی که در میان آنها ۲ تکفیری خارجی نیز وجود دارد، خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ یک مقام اقلیم کردستان عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی کُردی نزدیک به چهار هزار داعشی را بازداشت کرده است. دو خارجی بازداشت شده نیز تحویل کشورهایشان داده شده اند.

دیندار زیباری هماهنگ کننده اقلیم کردستان عراق در نشست خبری اعلام کرد: از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ نیروهای امنیتی و پیشمرگان حدود ۲۵۰۰ نفر وابسته به داعش را بازداشت کردند و با شروع عملیات آزادسازی الحویجه ۱۰۰۰ داعشی خود را به نیروهای پیشمرگه تسلیم کردند و ۳۵۰ نفر نیز در منطقه کرکوک بازداشت شدند.