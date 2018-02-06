روستای «اردیموسی» در سرعین به شهر ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، وزیر کشور با تبدیل روستای اردی موسی به شهر موافقت کرد.

رحمانی فضلی، در نامه‌ای به مهندس بهنام جو، استاندار اردبیل با تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر موافقت کرد.

در نامه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار اردبیل آمده است؛ «در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر موافقت می‌گردد.»