  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۵۱

روستای «اردیموسی» در سرعین به شهر ارتقا یافت

روستای «اردیموسی» در سرعین به شهر ارتقا یافت

سرعین- روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، وزیر کشور با تبدیل روستای اردی موسی به شهر موافقت کرد.

رحمانی فضلی، در نامه‌ای به مهندس بهنام جو، استاندار اردبیل با تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر موافقت کرد.

در نامه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار اردبیل آمده است؛ «در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر موافقت می‌گردد.»

کد مطلب 4221522
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهروز خلیل زاده US ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نقشه هوایی اردیموسی سال85

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها