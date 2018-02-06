به گزارش خبرنگار مهر، راضیه لک عصر سه شنبه در آیین افتتاح کارخانه تولید ورق خرم آباد با اشاره به اینکه با افکار جدید و استفاده از ایده های جوانان زمینه را برای اشتغال باید فراهم کنیم، اظهار داشت: الان مشکل اصلی کشور مشکل اشتغال است، ظرفیت در دولت پر شده است و تقریبا کار دولتی مفهومی ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه جوانان ما فقط به کار دولتی فکر می کنند و این همه خلاقیت و فکر و توانمندی خود را محدود به بخش دولتی می کنند، تصریح کرد: اینکه چگونه برای جوانان برنامه ریزی کنیم که خودشان کارآفرین شوند و اشتغالزایی کنند هنری است که مسئولان کشور باید داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که دانشگاه های ایران به رده دانشگاه های کارآفرین بروند، این هم بسیار دشوار است، افزود: موضوع معدن و صنایع معدنی یک از موضوعات خیلی مهم برای اشتغالزایی است، اگر کار اکتشاف معدن انجام و نعمت های خدادادی شناسایی شوند در راستای توسعه صنایع می توانیم آنها را به کار بگیریم.

لک با اشاره به اینکه سرعت اکتشاف و فعالیت های معدنی کم است و صنایع آنطور که باید شکل نگرفته است، گفت: خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه ای به بخش معدن دارند، سازمان زمین شناسی نیز باید بتواند از مشکلات بیرون بیاید و ساختارها را شکل دهیم تا بتوان در راستای اشتغالزایی فعالیت کرد.

وی از پیش بینی درآمد اختصاصی برای سازمان زمین شناسی خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشیم و کار اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی را انجام دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست کلی وزارت خانه این است که معادنی که در اختیار دولت هستند و تقریبا بلوکه شده اند و معادنی که از سوی بخش خصوصی معطل شده اند، آرام آرام آزاد شوند، ادامه داد: به دنبال این هستیم که کار معدن را یک مقدار مدیریت کنیم و به سمت آزادسازی محدوده هایی که توسط دولت، سازمان زمین شناسی و یا شرکت ایمیدرو سال هاست فعال نشده پیش برویم و مردم بتوانند روی آنها کار کنند.

لک یادآور شد: فکر می کنیم با این سیاست وضعیت معادن کشور بهتر شود.