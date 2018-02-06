به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، کارخانه «رادیوگراشدیما» (Radiogurashdirma) واقع در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان طعمه حریق شد.

وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان با تأئید این خبر اعلام کرد که آتش نشان ها موفق یه اطفای حریق شده اند.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره علل و عوامل این آتش سوزی و انفجارهای متعاقب آن و نیز آمار تلفات احتمالی ناشی از این حادثه منتشر نشده است.

لازم به ذکر است، کارخانه مذکور تولیدکننده دستگاه های رادیوئی، تلویزیونی و رایانه ای بوده و متعلق به وزارت دفاع این کشور بوده است.