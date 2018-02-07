به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر چهارشنبه در همایش کارگری استان اردبیل تصریح کرد: ۱۱۵ تعاونی با اشتغال مستقیم هزار و ۸۳ نفر فعالیت داشته و در ارتباط با تعاونی ها ۱۲ هزار نفر مشغول به کار هستند.

وی افزود: امسال بخش خصوصی در سطح استان توانسته دو هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در قالب طرح کارورزی جذب شده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت هزار و ۵۸۷ درخواست مشاغل سخت و زیان آور در حوزه روابط کار اشاره و تاکید کرد: بیمه بیکاری نیز برای حمایت از قشر کارگری به دو هزار و ۱۰۰ نفر پرداخت می شود.

رحیمی همچنین به ثبت چهار هزار و ۶۷۳ مورد دادخواست کارگری و کارفرمایی اشاره و تصریح کرد: این رقم به نسبت سال گذشته هفت درصد رشد یافته و در وضعیت فعلی سطح کیفی آرا مربوط به اختلافات کارگر و کارفرما با بهبود همراه است.

وی با بیان اینکه امسال برای ۹۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان سبد غذایی توزیع شده است، متذکر شد: ۹ هزار و ۹۰۰ نفر مددجو نیز مستمری دریافت کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص عملکرد حوزه کارگری سال جاری افزود: در حوزه کارگری ۲۰ تیم ورزشی به مسابقات اعزام شده اند.

به گفته رحیمی هزار و ۳۰۰ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و ۷۹ هزار نفر کارگر خدمات درمانی دریافت کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۸۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است و برای ۱۸ هزار و ۴۰۰ نفر نیز حقوق بازنشستگی پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ارائه آموزش های مهارتی به ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر اشاره و تصریح کرد: دو هزار و ۹۰۰ نفر نیز تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزی و روستایی قرار گرفته اند.