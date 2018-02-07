به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، حسن قالیباف اصل افزود: بورس با زیر ساخت های فنی مناسب و گستردگی جغرافیایی کشوری، طی ۱۶ سال گذشته در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی و و اگذاری های اصل ۴۴ بسیار موثر بوده و از آمادگی لازم برای میزبانی سهام صدها شرکت زیر مجموعه بانک ها، بنیادها و صندوق های بازنشستگی برخوردار است.

کارنامه بورس اوراق بهادار تهران در فرایند خصوصی سازی شرکت های مشمول اصل ۴۴ و پذیرش شرکت های خصوصی بیانگر ارتقا سطح تامین مالی از درگاه بورس تهران، رشد و توسعه عمق بازار در سطح کشور است.

تالارهای منطقه ای که توسط بورس تهران ایجاد، حمایت و توسعه یافته اند، بازوی اجرایی قوی برای افزایش ضریب نفوذ در سطح کشور و مشارکت در عرضه و تامین مالی شرکت های فوق و هلدینگ های آنها است.

واگذاری ها در ۱۶ سال گذشته

مدیرعامل بورس تهران به آمار واگذاری ها در ۱۶ سال گذشته از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۸۰ مجموع واگذاری های خصوصی سازی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است که ۹۷ هزار میلیارد تومان آن معادل ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است.

قالیباف اصل افزود: جایگاه منحصر به فرد بورس تهران در فرآیند خصوصی سازی معیار مناسبی برای سنجش جایگاه و توانمندی بورس اوراق بهادار تهران برای عرضه و تامین مالی شرکت های دولتی و غیر دولتی و زیر مجموعه های بانک ها، بنیادها و صندوق های بازنشستگی است.

اولویت دولت در خصوصی سازی

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در مورد اولویت دولت در خصوصی سازی از طریق بورس تاکید کرد و گفت: با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های مناسب در بورس، بورس تهران آماده میزبانی از صندوق ها و شرکت های تابعه وزارت رفاه است و این امر می تواند به تامین مالی و شفاف سازی و ارتقا عملکرد شرکت های تابعه منجر شود.

قالیباف اصل به تفاهمنامه همکاری مشترک در راستای نقش آفرینی و حضور فعال تر تامین اجتماعی در بازار سرمایه کشور در سال ۹۴ اشاره کرد و اظهار داشت: مهم ترین مسئله این تفاهمنامه ایجاد هماهنگی و ارتباط بیشتر در پذیرش شرکت های گروه تامین اجتماعی در بورس است.

همچنین انجام همکاری ها و هماهنگی های لازم جهت بهره برداری از خدمات ۲۲ تالار منطقه ای، برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های تخصصی به منظور ارتقاء دانش مالی، مقررات بازار سرمایه، فرصت های حضور در بازار های سهام داخلی و بین المللی، همکاری به منظور توسعه حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای تامین مالی طرح ها و پروژه های گروه تامین و رفع موانع سرمایه گذاری و حضور فعال در بورس در چارچوب این تفاهمنامه صورت می گیرد.

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