خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: دادگاه استیناف بحرین وابسته به رژیم آل خلیفه اخیرا حکم صادره علیه شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی این کشور مبنی بر یک سال حبس و سلب تابعیت را تأیید کرده است. این در حالی است که شیخ عیسی قاسم هیچ فرجام خواهی نسبت به احکام صادره علیه خود نداشته است و رسانه های منتسب به آل خلیفه جهت مخدوش کردن چهره رهبر نهضت اسلامی بحرین اینگونه وانمود می کنند که وی خواستار تجدیدنظر در احکام شده است. از سوی دیگر، درحال حاضر بسیاری از علماء و روحانیون و همچنین انقلابیون بحرینی توسط آل خلیفه بازداشت شده اند.

برای بررسی آخرین تحولات بحرین و وضعیت شیخ عیسی قاسم به سراغ «شیخ مرتضی السندی» رهبر جریان «الوفاء» بحرین رفته ایم و گفتگویی را با وی ترتیب داده ایم که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*اخیرا شیخ عیسی قاسم پس از انجام یک عمل جراحی مهم مجددا تحت اقامت اجباری قرار گرفت؟ به نظر شما آیا این اقدام آل خلیفه به خطر افتادن سلامتی شیخ عیسی را به دنبال نخواهد داشت؟

تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم سلامتی وی را با خطر مواجه می سازد؛ اکنون تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار شکسته شدن این اقامت اجباری هستند در حال حاضر بیش از ۹ ماه از قرار گرفتن شیخ عیسی قاسم تحت اقامت اجباری سپری می شود. در طول این مدت وضعیت جسمانی شیخ عیسی بدتر از گذشته شده است. وی حدود ۸۰ سال سن دارد و به دلیل بیماری های متعددی که از آن رنج می بَرَد، نیاز به درمان فوری دارد. بدون شک تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم سلامتی وی را با خطر مواجه می سازد. اکنون تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار شکسته شدن این اقامت اجباری هستند.

می توان گفت که مسئولیت هرگونه اتفاق احتمالی برای شیخ عیسی قاسم بر عهده مقامات آل خلیفه است. وی دو عمل جراحی انجام داده است. یکی را حدود یک ماه پیش و دیگری را چند روز گذشته انجام داده است. علاوه بر این، با توجه به بیماری های شدیدی که شیخ عیسی دارد، وی باید هرچه سریعتر تحت معاینات دوره ای قرار گیرد. مردم بحرین اکنون خواستار فراهم شدن شرایط برای تحت درمان قرار گرفتن شیخ عیسی هستند.

*دادگاه استیناف آل خلیفه اخیرا احکام صادره علیه شیخ عیسی قاسم را تأیید کرده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ آیا احکام صادره علیه شیخ عیسی از مشروعیت برخوردار است؟

در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت. مسئله اول این است که دستگاه قضایی در بحرین از استقلال برخوردار نیست. دستگاه قضایی کنونی بحرین یک دستگاه کاملا سیاسی است. تجربه ثابت کرده است که دادگاه های مدنی و همچنین دادگاه های نظامی بحرین بر اساس اغراض سیاسی احکام خود را صادر می کنند تجربه ثابت کرده است که دادگاه های مدنی و همچنین دادگاه های نظامی بحرین بر اساس اغراض سیاسی احکام خود را صادر می کنند. مسئله بعدی این است که شیخ عیسی دادگاه های بحرین را فاقد مشروعیت تلقی می کند.

درست به همین دلیل است که رهبر نهضت اسلامی بحرین تاکنون حاضر نشده است در دادگاه های آل خلیفه حضور بهم رساند. وی همچنین به احکام صادره از سوی دادگاه آل خلیفه اعتراض نکرد و برخلاف آنچه که در رسانه ها منعکس شده، وی تقاضای فرجام خواهی نداشته است، چراکه دادگاه آل خلیفه را به رسمیت نمی شناسد.

نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است که تأیید حکم صادره علیه شیخ عیسی نشان داد که آل خلیفه هیچ عزمی برای خروج از بحران سیاسی کنونی در بحرین ندارد. تأیید این حکم نشان داد که آل خلیفه همچنان بر گزینه امنیتی برای خروج از بحران تأکید دارد و به هیچ وجه حاضر نیست به سمت گزینه های سیاسی برود.

*آل خلیفه همواره جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتند در تحولات بحرین متهم کرده است. علت این اتهامات واهی چیست؟

آمریکا تصمیم گرفته است تا به جای رژیم صهیونیستی، ایران به عنوان دشمن امت اسلامی معرفی شود. آل خلیفه هم در همین راستا حرکت می کند در اینجا باید گفت که آل خلیفه تنها یک ابزار در نزد ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. تصمیمات را آمریکایی ها و متحدان آن یعنی سعودیها اتخاذ می کنند و این آل خلیفه است که این تصمیمات را اجرا می کند. اکنون آمریکا تصمیم گرفته است تا به جای رژیم صهیونیستی، ایران به عنوان دشمن امت اسلامی معرفی شود. آل خلیفه هم در همین راستا حرکت می کند.

عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی هم در همین چارچوب قابل تعریف است. استراتژی کنونی آمریکا و متحدان آن در عربستان و بحرین، منحرف کردن اذهان عمومی از اسرائیل و معرفی کردن ایران به عنوان یک تهدید است. علت دیگری که موجب شده آل خلیفه به متهم ساختن ایران به دخالت در امور داخلی بحرین مبادرت ورزد، فرار از مسئولیت های خود است.

*برخی معتقدند که آل خلیفه «اتاق های مرگ» را به «اتاق های مذاکره» ترجیح می دهد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

این مسئله کاملا درست و صحیح است. نشانه آشکار این مسئله هم نوع برخورد آل خلیفه با انقلابیون و مخالفان بحرینی است. مقامات منامه به جای گفتگو و مذاکره با شخصیت های سیاسی و در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی تحت شدیدترین نوع شکنجه ها قرا می گیرند انقلابیون اقدام به بازداشت آنها و شکنجه شان در اتاق های مرگ می کنند.

در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی تحت شدیدترین نوع شکنجه ها قرا می گیرند. بسیاری از آنها به دلیل این شکنجه ها با مشکلات زیادی مواجه شده اند. این نشان می د هد که آل خلیفه علاقه ای به مذاکره ندارد.