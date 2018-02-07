به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر با برگزاری دیدارهایی در دو بخش انفرادی و دو نفره مردان و زنان به میزبانی سالن ورزشی مادران و کودکان زنجان دنبال شد که در پایان این مرحله از رقابت‌های نمایندگان مالزی، ویتنام، هند و ایران به فینال این دوره از رقابت‌ها راه یافتند.

در بخش انفرادی بانوان که بدون حضور نماینده‌ای از ایران برگزار شد، ابتدا «یانگ یانگ لی» از مالزی به مصاف «تد تار تورز» از میانمار رفت که این دیدار در پایان به سود بازیکن مالزی خاتمه یافت و دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی بین «تی نا هه» از مالزی و «جاکا» از هند برگزار شد که این دیدار نیز در پایان به سود بازیکن مالزی خاتمه یافت تا شاهد فینال تمام مالزیایی باشیم.

در بخش انفرادی بانوان نیز که با شکست نام‌های بزرگی چون اسکندری و خانجانی در مرحله یک هشتم نهایی همراه شد، ابتدا «نگون» از ویتنام و «آریامان تاندون» از هند با هم دیدار کردند که نماینده ویتنام اولین ورزشکار راه یافته به فینال بود. دومین دیدار این مرحله را نیز «فام» از ویتنام و «شریانش جاسوال» از هند برگزار کردند که بازیکن ویتنامی به پیروزی رسید تا در فینال رو در روی هم‌وطن خود قرار گیرد.

این رقابت‌ها در بخش دو نفره مردان نیز دنبال شد که با شکست ایرانی‌ها همراه بود. ابتدا تیم دو نفره ایران (علیرضا قاسمی و امیرقاسمی) به مصاف تیم دو نفره هند (شارما و کنا) رفتند که در پایان تیم دو نفره هند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شدند.

دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی دو نفره مردان بین تیم دو نفره هند و مالزی برگزار شد که در پایان تیم دو نفره هند مقابل حریف مالزیایی خود به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد تا باز هم دو هم‌وطن در برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند.

همچنین در دیدارهای بخش دو نفره بانوان که دیداری تمام ایرانی بود، ابتدا تیم دو نفره ستایش عبدالکریمی و هاله همدانچی به مصاف تیم دو نفره پریا اسکندری و رومینا تاجیک رفتند که در پایان این دیدار تیم دو نفره عبدالکریمی و همدانچی با پیروزی به مرحله نهایی راه یافتند.

در دومین بازی این بخش نیز تیم دو نفره ثمین عابدخجسته و هدیه شمس در برابر تیم دو نفره پگاه کامرانی و الناز فیض‌منش قرار گرفتند که این دیدار نیز به سود تیم دو نفره عابدخجسته و شمس به اتمام رسید تا فینال بخش دو نفره بانوان، فینال تمام ایرانی باشد.

گفتنی است، دیدار فینال بخش انفرادی و دو نفره بانوان، فردا ۹ صبح و دیدارهای بخش آقایان نیز ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.