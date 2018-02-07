  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

نماینده پارلمان عراق:

۴ هزار داعشی در اقلیم کردستان دولت مرکزی را تهدید می کنند

۴ هزار داعشی در اقلیم کردستان دولت مرکزی را تهدید می کنند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به حضور چهار هزار داعشی در اقلیم کردستان عراق آنرا به مثابه تهدیدی برای بغداد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عالیه نصیف نماینده ائتلاف دولت قانون عراق از دولت و وزارت دادگستری عراق خواست که همه داعشی هایی که در زندان های اقلیم کردستان هستند را به زندان های دولت مرکزی منتقل کنند.

وی با اشاره به سخنان یکی از مسئولان اقلیم کردستان مبنی بر حضور چهار هزار داعشی در زندان های اقلیم گفت: این قابل تامل است و باید به پیامی که دولت بارزانی به دنبال ارسال آن به دولت مرکزی است، توجه شود.

نصیف بیان کرد: این مواضع تهدیدی آشکار ضد دولت مرکزی به سبب نگه داشتن این داعشی ها برای استفاده از آنها هنگام نیاز و تکرار سناریوی ۲۰۱۴ است به ویژه که اگر به مواضع خصمانه مسئولان کُرد توجه کنیم که استان کرکوک و مناطق مورد مناقشه آن را از سوی دولت مرکزی اشغال شده می دانند.

وی گفت: انتقام بارزانی این بار انتقامی داعشی است؛ به ویژه که اسنادی در جریان نبردهای آزادسازی به دست آمد که نشان دهنده همکاری میان بارزانی و سرکرد های داعش است.

نصیف اعلام کرد: دولت و وزارت دادگستری باید این زندانیان داعشی را به زندانهای دولت مرکزی منتقل کنند و اگر مخالفتی از سوی اقلیم کردستان صورت گیرد؛ دولت مرکزی می تواند به دادگاه های بین المللی متوسل شود و مقامات اقلیم به پناه دادن تروریستها متهم می شوند.

کد مطلب 4222267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها