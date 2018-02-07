۳۷ خدمت دستگاه های اجرایی توسط شبکه دولت ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در مراسم توسعه شبکه دولت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۷ خدمت دستگاه های اجرایی توسط شبکه دولت در این استان ارائه می شود، اظهار داشت: این تعداد خدمت در فاز اول توسعه شبکه دولت در این استان ارائه می شود.

وی عنوان کرد: با توسعه بیشتر شبکه دولت ارائه خدمات توسط این شبکه افاطیش می یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای اتصال دهیاری های چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت اندیشیده شده است.

توسعه خدمات در روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی ادامه داد: اتصال دهیاری ها به شبکه دولت نقش مهمی در افزایش انجام امور و حفظ اطلاعات و کاهش هزینه های روستائیان خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه خدمات در روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است، ادامه داد: توسعه خدمات در روستاها از مهاجرت روستائیان جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت ها برای اتصال به شبکه دولت در این روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است.