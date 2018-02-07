آل خلیفه مدعی بازداشت افرادی که در ایران آموزش دیده اند، شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه بحرین مدعی شد: اعضای یک شبکه تروریستی که خطوط لوله نفتی بوری را منفجر کرده اند بازداشت شده اند. این افراد پس از اینکه آموزش های گسترده ای در مراکز وابسته به سپاه پاسداران ایران دیده اند دست به این اقدامات زده اند. اعضای این شبکه چهار نفره عبارتند از فاضل محمد جعفر ۲۳ ساله، انور عبدالعزیز موسی جعفر المشیمع ۲۴ ساله، محمد عبدالله عیسی عبدالله محروس ۲۷ ساله و عادل احمد علی احمد صالح ۲۳ ساله.

وزارت خارجه آل خلیفه ادعا کرد: بر اساس بازجویی های به عمل آمده از بازداشت شدگان؛ آنها آموزش های امنیتی گسترده ای در ایران و مراکز وابسته به سپاه پاسداران ایران با هماهنگی رهبران تروریستی فراری از بحرین و موجود در ایران دیده اند. جذب تروریستها به بهانه سفرهای دینی با حمایت مالی صورت می گیرد و آنها به ایران می روند و آموزش های نحوه ساخت و به کارگیری مواد منفجره و انواع سلاح ها مانند کلاشینکوف و آر پی جی و دوره های دفاع شخصی می بینند و مامور اجرای اقداماتی هستند که خطوط لوله نفتی را هدف قرار می دهد و به اقتصاد بحرین ضربه می زند.

این ادعاها در حالی بیان می شود که همواره ایران این ادعاها را بی اساس و واهی دانسته است.