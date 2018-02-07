تربیت فرزندان صالح در گرو توجه به مراکز فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند ابوبکر خوجملی در همایش تجلیل از مساجد اهل سنت برتر در شمال کشور که شامگاه چهارشنبه در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر، با خود نور، رحمت و برکت را به ارمغان آورد.

وی مساجد را منشا انقلاب خواند و افزود: مسجد و انقلاب با هم سنخیت دارند و پایه های اساسی انقلاب اسلامی از مساجد بنا نهاده شده است.

امام جمعه اهل سنت نگین شهر اظهار کرد: امروز باید اهتمام ویژه ای نسبت به مساجد داشته باشیم چراکه مسجد حیات اسلام است و بلند شدن صدای اذان و نماز در منطقه ای نشان از زنده بودن اسلام در آن منطقه است.

وی با اشاره به ندای جهانی انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: امروز به برکت پیروزی انقلاب و تلاش های بی نظیر امام راحل شاهد آن هستیم که در مرکز شهر مسکو مسجد جامع وجود دارد که عظمت اسلام را بازگو می کند.

ابوبکر خوجملی افزود: امروز اگر بخواهیم فرزندانی صالح و شایسته تربیت کنیم باید به مراکز فرهنگی و مکتب خانه ها اهتمام و توجه ویژه ای داشته باشیم تا زمینه تربیت شایسته آنها فراهم شود.

وی با بیان اینکه مسجد مرجع و پناهگاه مومنان و خداجویان است، اظهار کرد: اگر بخواهیم جوانان و نوجوانانمان از ناهنجاری ها و گزند دشمنان در امان باشند، باید فرهنگ پناهگاه بودن مساجد را به آنها گوشزد و یادآوری کنیم.

امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی در استان گلستان مساجد و اماکن فرهنگی فراوانی وجود دارد و اگر می خواهیم فرزندان و نسل جدید خود را در مقابل توطئه ها و گزند دشمنان بیمه کنیم باید آموزه های حقیقی اسلام را برای آنها بازگو کرده و آشنا نماییم.