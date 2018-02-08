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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۳۱

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سرمایه گذاری در بخش تولید خودرو کشور افزایش یافته است

سرمایه گذاری در بخش تولید خودرو کشور افزایش یافته است

شهرکرد- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سرمایه گذاری در بخش تولید خودرو کشور افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش خودرو کشور افزایش یافته است، اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش خودروی کشور ۱.۸ میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه بخش خودرو گام های بلندی برداشته است، اظهار داشت: تولید خودروهای با کیفیت با همکاری برند های جهان در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: کیفیت خودرو ها در کشور افزایش می یابد و خودروهای جدید وارد بازار کشور می شود.

تمایل سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یافته است

وی تصریح کرد: پس از برجام  تمایل سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یافته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: باید زمینه افزایش سرمایه گذاری در سطح کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در کشور بیشمار است، ادامه داد:  در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام است که این پروژه ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند و پر ظرفیت است که باید از ظرفیت ها در مسیر توسعه بیشتر استان بهره گرفت.

کد مطلب 4222694

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