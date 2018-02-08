۱۴۰۰واحدصنعتی در کشور دچار مشکل هستند/لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح خط نورد یک شرکت تولیدی لوله های فولادی در ساوه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان ایام الله دهه فجر امسال تصمیم داریم به چند استان سفر کنیم و امروز پیرو وظیفه محوله در عرصه اقتصاد مقاومتی تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی آماده بهره برداری استان مرکزی افتتاح شد.

وی افزود: قریب به دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان سرمایه برای راه اندازی فعالیت های تولیدی در حوزه صنعت استان مرکزی صرف شده که در قالب ١٤ طرح صنعتی تا پایان دهه فجر به افتتاح می رسد و افتتاح این پروژه ها موجبات ایجاد اشتغال بیشتر را برای مردم استان مرکزی به وجود می آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: خوشبختانه در حوزه صدور پروانه های بهره برداری در استان مرکزی و در ١٠ ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل شاهد رشد ٢١ درصدی هستیم و فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری در صنایع اقبال نشان داده اند.

شریعتمداری خاطرنشان ساخت: همچنین تقاضا برای اخذ مجوز تاسیس واحدهای صنعتی نیز در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان مرکزی، رشد ١٧ درصدی داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علی رغم وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد فعالان اقتصادی استان مرکزی برای سرمایه گذاری های تولیدی به ویژه در حوزه صنعتی و معدنی علاقه مند هستند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با استمرار این علاقه مندی بتوانیم مشکلات موجود بر سر راه فعالیت های اقتصادی و تولیدی را در این استان برطرف کنیم.

شریعتمداری اضافه کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور از اهداف و مهم ترین برنامه های دولت دوازدهم به حساب می آید و در طول عمر کوتاهی که از آغاز به کار دولت دوازدهم گذشته تنها در حوزه صنعت ١.٩میلیارد دلار مجوز برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی(اف.دی.آی) صادر شده که ٤٠درصد آن در این مدت کوتاه با ورود ماشین آلات و منابع ارزی به کشور تثبیت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: از مجموع هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم جذب شده در صنعت که عمدتا توسط واحدهای صنعتی متوسط، از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون انجام گرفته، فقط یک مورد آن محقق نشده و مابقی این مجوزها در حال اجرا و یا در شُرف بهره برداری هستند.

وی ادامه داد: یکی از سرمایه گذاری های مناسب خارجی سرمایه گذاری در حوزه صنعت خودرو است و در این رابطه شرکت فرانسوی رنو برای سرمایه گذاری در ایران مشغول ارزیابی نقاط مختلف می باشد که یکی از مناطق مورد نظر این شرکت منطقه ساوه در استان مرکزی است، البته در رابطه با ۱۴ منطقه دیگر در کشور نیز مشغول بررسی هستند و به عنوان سرمایه گذار ۵۱ درصدی انتخاب با آنها است.

شریعتمداری در پاسخ به سوال خبرنگاری که به صحبت های یکی از نمایندگان استان مرکزی استناد و موضوع کارشکنی خودروسازان داخلی در سرمایه گذاری شرکت رنو را بیان کرد، گفت: قطعا فرد نماینده برای صحبت های خود دلایلی دارد که از خود وی می توان در این رابطه پرسش کرد، اما در زمینه این سرمایه گذاری خودروسازان داخلی می توانند مشارکت هم داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات کارگری برخی واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور به فعالیت مشغول هستند که از این تعداد حدود یک هزار و ۴۰۰ واحد، دچار مشکلات مختلفی می باشند که بعضا مربوط به مباحث ساختاری و مالکیتی یا مالی و نیروی انسانی آنها است.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی تعدادی از واحدها دچار مشکل هستند که از این تعداد، دو واحد صنعتی بزرگ مشکل مالکیتی دارند و در واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده اند؛ سازمان خصوصی سازی تلاش کرده با تغییر مالکان، مشکل آنها را رفع کند که در طی این فرآیند تغییر واگذاری، این صنایع با محدودیت برای تنظیم قراردادهای جدید و سفارش کار مواجه شده اند.

شریعتمداری گفت: تلاش کردیم تا از طریق مشارکت بانک ها و منابع دولتی، بخشی از حقوق معوقه کارگران این شرکت ها را تامین کنیم و همچنین قراردادهای این شرکت ها را با سازمان هایی همچون سازمان همیاری شهرداری ها، متوقف کردیم تا مجدد بتوانند به تولید محصول ذکرشده در این قراردادها بپردازند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین اقتصاد و دارایی تمامی تلاش خود را برای حل مشکل واحدهای بزرگ صنعتی اراک به کار می گیرند و این صنایع بزرگ به هیچ وجه شرایط این را ندارند که دچار اضمحلال و تعطیلی شوند و باید به کار خود ادامه دهند چراکه آینده مناسبی برای آنها پیش بینی می شود.