موضوع قرارداد میلیاردی شهرداری تهران ارتباطی با ناجا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در مورد انتشار برخی اخبار غیر واقعی مبنی بر قرارداد میلیاردی شهرداری تهران با یکی از واحدهای نیروی انتظامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: انتشار این خبر ناشی از برداشت نادرست از سخنان اینجانب در گزارشی است که در شورای شهر ارائه دادم.

وی، در حاشیه اکران یکی از فیلم های جشنواره فیلم فجر در جمع کارگران فضای سبز شهری گفت: همان طور که قبلا نیز اعلام کردم، مجدداً تأکید می کنم خبر منتشر شده پیرامون قرارداد شهرداری تهران در دوره قبل با ناجا نادرست است.

نجفی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: شهرداری تهران هیچ قراردادی در این زمینه با ناجا نداشته و اصولاً فرد طرف قرارداد ارتباطی با ناجا ندارد.