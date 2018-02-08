به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری که روز پنجشنبه و در هشتمین روز از دهه فجر به استان مرکزی سفر کرده، در جریان حضور در شهرستان خمین و بیت تاریخی بنیان گذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امام خمینی(ره) احیاگر اسلام ناب در کشور ما و در تمام جهان بوده و پرچم اسلام مجددا به دست این بزرگ مرد تاریخ برافراشته شد که پیرو آن آوازه اسلام یک بار دیگر در دنیا پیچید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند انقلاب ما به نام امام خمینی(ره) مزین شده و این مسئله مشهود است که ایران و اسلام ناب به نام این رهبر بزرگوار شناخته شده و همه ما بایستی به روح پر فتوح امام راحل درود بفرستیم زیرا همه دارایی ما از کرم وجود مبارک امام راحل و سختی هایی است که وی متحمل شده است.

شریعتمداری بیان کرد: امام راحل با تحمل سختی های فراوان امتی را به سمت و سوی ولایت هدایت کرد و استقلال، آزادی و عزتی که امروز از آن برخوردار هستیم را به ما بخشید که صیانت از آن وظیفه همه ما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: بزرگان در وصف امام خمینی(ره) درمانده اند و ادامه دادن راهی که امام گشوده بسیار مسئولیت بزرگی است و در این راه بار مسئولیت مبارزات صدساله مشروطه تا ایام پس از انقلاب با در نظر داشتن خون هایی که بر زمین ریخته شده بر دوش ما قرار دارد و موظف هستیم که راه امام را ادامه دهیم.

وی گفت: خون شهدا در راستای ایجاد شرایط امروز کشور ریخته شده و پس از پیروزی انقلاب نیز کمر همت بر دفاع از کشور بستند، همه ما باید پاسدار خون شهیدان و ادامه دهنده راه امام راحل باشیم.

شریعتمداری ادامه داد: انقلاب به همت این فرزندان ایران پیروز شد، همچنین در جنگ بی امانی که همه سران سلطه علیه انقلاب نوپای کشورمان ایستاده بودند فرزندان امام به میدان آمدند و جنگ را به مدت هشت سال اداره کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: جای جای ایران اسلامی آغشته به خون شهدای بلند مرتبه است و مسئولیت حفظ این میراث بزرگ امام امروز بر عهده ما قرار دارد که صیانت از آن تنها با همت و سخت کوشی ممکن می شود.

وی افزود: حفظ میراث امام با سلامت نفس و دوری از پلیدی ها، برخورد بی امان با فساد و برنامه ریزی همراه با تعقل، کوشش و بینش ممکن می شود، حرکت در این مسیر به معنای وفای به عهد و غیر از این به معنای جفا به راه انقلاب است.

شریعتمداری اضافه کرد: یکپارچگی و وحدت ملی بزرگترین پیام ملی هر ساله ٢٢ بهمن است و ملت ایران با هر عقیده و تفکری به جمهوری اسلامی ایران با همین ویژگی ها معتقدند و برای اعلام جهانی آن نیز ٢٢ بهمن در صحنه حضور می یابند.