تعجب بازیکنان از حضور تماشاگران و نخستین حضور یک بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و سپیدرود رشت از هفته بیست و سوم لیگ برتر و از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* هواداران استقلال، علی کریمی که این روزها با مسئولان فدراسیون فوتبال دچار مشکل شده را مورد حمایت قرار دادند.

* تعدادی از هواداران دو تیم قبل از ورود به ورزشگاه با یکدیگر درگیری پیدا کرده بودند که با وساطت تعداد دیگری از هواداران، این غائله خاتمه پیدا کرد. عوامل انتظامی، گیت های هواداران دو تیم را از یکدیگر جدا کرده بودند تا طرفداران دو تیم با یکدیگر درگیر نشوند.

* با توجه به اینکه استقلال دیگر به قهرمانی در لیگ دست پیدا نخواهد کرد، استقبال چندانی از این دیدار نشده بود و این مسئله باعث تعجب بازیکنان استقلال بود.

* بازیکنان سپیدرود به هنگام ورود به زمین به سمت هوادارانشان رفته و به ابراز احساسات آنان پاسخ گفتند.

* حدود ۲۰۰ تن از هواداران سپیدرود رشت که از استان گیلان به تهران آمده بودند در ورزشگاه حاضر بوده و تیم محبوبشان را تشویق می کردند.

* طرفداران استقلال سیدحسین حسینی، جباروف و روزبه چشمی را بیشتر از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار دادند.

* وینفرد شفر به محض ورود به زمین برای بازدید از چمن ورزشگاه مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* «تیام» بازیکن جدید استقلال که برای اولین بار ورزشگاه آزادی را می بیند به تنهایی وارد زمین چمن شد و وقتی مورد حمایت هواداران قرار گرفت با تعجب به آنها نگاه می کرد. این بازیکن پس از اینکه متوجه شد کسانی که او را مورد تشویق قرار دادند هواداران استقلال هستند به سمت آنها رفته و مقابل آنها تعظیم کرد.

* سیدمهدی رحمتی به هنگام گرم کردن حسین حسینی لحظاتی با او به طور اختصاصی صحبت کرد.