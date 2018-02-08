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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۹

زنگنه خبر داد:

برنامه ویژه برای توسعه میدان های نفتی گچساران داریم

برنامه ویژه برای توسعه میدان های نفتی گچساران داریم

گچساران-وزیر نفت از برنامه ویژه این وزارت خانه برای توسعه میدان های نفتی گچساران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه بعدازظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: با توجه به اولویت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته برنامه ویژه برای توسعه میدان های نفتی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی مناسب با آن در دستور کار داریم.

زنگنه اظهار داشت: نوسازی تأسیسات نفتی جنوب خصوصاً گچساران یکی از طرح های مهم است که بیش از ۱۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و در صورت اختصاص این بودجه، توان تولید این واحدها را افزایش دهیم و در زمینه ایجاد فرصت های شغلی، گام بلندی برداریم.

وزیر نفت تصریح کرد: فرسودگی خطوط نفت و گاز در مناطق عملیاتی، یکی دیگر از مشکلات این منطقه است که با جدیت در جهت حل آن تلاش می شود.

وی تأکید کرد: گچساران یکی از کانون های توسعه نفت در کشور است که می تواند هم در بحث تولید و هم در زمینه محرومیت زدایی پیشتاز باشد.

زنگنه خاطرنشان کرد: این استان با داشتن ۵ واحد پتروشیمی در حال ساخت یکی از قطب های پتروشیمی بعد از خوزستان و بوشهر در کشور می باشد.

کد مطلب 4223171

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