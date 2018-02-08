برنامه ویژه برای توسعه میدان های نفتی گچساران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه بعدازظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: با توجه به اولویت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته برنامه ویژه برای توسعه میدان های نفتی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی مناسب با آن در دستور کار داریم.

زنگنه اظهار داشت: نوسازی تأسیسات نفتی جنوب خصوصاً گچساران یکی از طرح های مهم است که بیش از ۱۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و در صورت اختصاص این بودجه، توان تولید این واحدها را افزایش دهیم و در زمینه ایجاد فرصت های شغلی، گام بلندی برداریم.

وزیر نفت تصریح کرد: فرسودگی خطوط نفت و گاز در مناطق عملیاتی، یکی دیگر از مشکلات این منطقه است که با جدیت در جهت حل آن تلاش می شود.

وی تأکید کرد: گچساران یکی از کانون های توسعه نفت در کشور است که می تواند هم در بحث تولید و هم در زمینه محرومیت زدایی پیشتاز باشد.

زنگنه خاطرنشان کرد: این استان با داشتن ۵ واحد پتروشیمی در حال ساخت یکی از قطب های پتروشیمی بعد از خوزستان و بوشهر در کشور می باشد.