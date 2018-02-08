شکست سنگین شاگردان کریمی برابر استقلال/ این بار تقصیر چه کسی بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان سپیدرود رشت بود که این بازی با برتری ۳ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. فرشید اسماعیلی(۱۴)، امید ابراهیمی(۶۴) و جابر انصاری(۷۸) برای استقلال گل زدند.

استقلالی ها که دیدار هفته گذشته برابر ذوب آهن را واگذار کرده بودند برای اینکه فاصله شان با تیم های بالانشین بیشتر نشود از همان دقیقه اول برای رسیدن به گل تلاش کردند و در اکثر دقایق نیمه اول صاحب توپ و میدان بودند و موقعیت های زیادی را هم ایجاد کرد.

در حالی که صادقی دروازه بان سپیدرود ایستادگی خوبی برابر حملات استقلال داشت این فرشید اسماعیلی بود که در دقیقه ۱۴ با شوتی دیدنی او را تسلیم کرد و گل اول تیمش را به ثمر رساند.

در ادامه بازهم استقلال حملات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد و می توانست بر تعداد گل هایش بیفزاید اما مهاجمان این تیم در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشتند. سپیدرود هم در چند مرحله دروازه استقلال را تهدید کرد که در یکی از این موقعیت ها حسینی شوت محکم مهاجم حریف را به کرنر فرستاد.

در نیمه دوم سپیدرود تلاش کرد تا گل خورده را جبران کند اما روی یک ضربه ایستگاهی امیدهایش کم رنگ شد و امید ابراهیمی با ضربه ای دقیق در دقیقه ۶۴ گل دوم را وارد دروازه شاگردان علی کریمی کرد.

در حالی که این تیم در نیمه دوم موقعیت خطرناکی نداشت بازهم این تیم میزبان بود که به گل رسید. در دقیقه ۷۸ جابر انصاری با فرار از تله آفساید مدافعان سپیدرود با ضربه چیپ توپ را به زیبایی وارد دروازه صادقی کرد تا خیال آبی ها از یک پیروزی خانگی راحت شود.

علی کریمی که طی روزهای گذشته از خیلی ها به خاطر مسائل پشت پرده و ناداوری ها انتقاد کرده بود حالا باید دید برای این شکست چه دلایلی را عنوان می کند و چه کسی را مقصر می داند.

استقلال با این پیروزی ۳۵ امتیازی شد و در رده پنجم جدول جای گرفت. سپیدرود رشت هم با ۲۰ امتیاز در رده چهاردهم باقی ماند.