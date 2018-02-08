ظرفیت های صنعتی و معدنی مناطق مختلف کشور بایستی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: امام راحل یک نظام سیاسی متکی بر دین را پایه گذاری کردند و هدفشان این بود که این الگو برای تمام جهان مطرح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ما باید با اتحاد و یکپارچگی اهداف و آرمان های بلند امام راحل را تحقق بخشیم و هر روز بر اقتدار نظام اسلامی بیافزاییم.

شریعتمداری بیان کرد: قطعا در این مسیر مشکلات و سختی هایی وجود دارد که بایستی با بهره گیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همچنین یافتن راهکارهای مطلوب و صحیح، این مشکلات را پشت سر بگذاریم.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه صنعت و معدن در کشور ما ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی وجود دارد که استعدادهای هر منطقه باید شناخته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امروز در مقایسه با چهار دهه قبل، کشور ما دارای توانمندی وسیعی در صنعت فولاد است به طوری که در حوزه تولید فولاد خام با سالانه ۳۳ میلیون تن جایگاه چهاردهم جهان را دارا بوده و در زمینه صنایع فولادی هم از ظرفیت بالایی برخوردار هستیم.

شریعتمداری ادامه داد: همچنین ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت در زنجیره فولاد کشور بیش از ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امکان افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور تا ۳۰۰ میلیون تن وجود دارد.

وی اضافه کرد: در حوزه تولید مس، ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن را داریم و در زمینه تولید روی نیز ظرفیت تولید کشور بیش از ۴۵۰هزار تن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه تولید آلومینیوم ظرفیت کشور بیش از ۵۰۰ هزار تن و در تولید سیمان هم مجموع تولید کشور ۸۴میلیون تن بوده و ۴۰ میلیون تن نیز در حال سرمایه گذاری است.

شریعتمداری عنوان کرد: در سال ۵۷ میزان تولید کاشی کشور شش میلیون مترمربع بوده که امروز به ۵۵۰میلیون مترمربع رسیده است و در این زمینه صادرات نیز صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین در حال حاضر حجم فعالیت های اقتصادی و تجاری در حوزه دانش بنیان کشور بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سال ۹۲ تاکنون اقدامات مهم و وسیعی در کشور انجام شده به طور مثال در زنجیره تولید فولاد سنگین در همین سال ها، از ۱۶ به ۳۰ میلیون تن رسیده ایم و در حال حاضر نخستین کشور جهان از نظر تولید فولاد سنگین هستیم.

شریعتمداری بیان کرد: ۸۵هزار واحد صنعتی در کشور مشغول فعالیت هستند و در استان مرکزی امسال شاهد افزایش تقاضای مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی هستیم، بنابراین مردم آینده را قابل رشد می بینند که سرمایه گذاری می کنند.

وی خاطرنشان ساخت: در چهار سال اخیر در حوزه سرمایه گذاری خارجی، ۱.۹میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم داشته ایم که ۴۰ درصد آن به صورت ماشین آلات و منابع ارزی به کشور وارد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بخش پتروشیمی ظرفیت های گسترده ای در کشور وجود دارد که اگر به تحقق برسد، تعداد زیادی از فرصت های شغلی را ایجاد خواهد کرد و باید بدانیم که حتی تعطیلی یک واحد صنعتی هم صحیح نیست و بایستی مشکلات را رفع کنیم.

شریعتمداری با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی بزرگ اراک، ادامه داد: تعدادی از واحدهای صنعتی به سبب نداشتن اهلیت مالکان و صاحبان آنها با مشکل مواجه شده اند، صنایع مذکور در اراک نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وی افزود: چنانچه این مالکان به دنبال ادامه مدیریت هستند باید مشکلات واحد صنعتی خود را رفع کنند و اگر در پی ادامه نیستند، اعلام کنند تا دولت برای این واحدهای صنعتی چاره اندیشی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با این اوصاف، دولت در پی آن است که از طریق رایزنی با بانک ها، تامین اجتماعی و... بخشی از مشکلات و فشارهای مالی این واحدها را کاهش دهد.

شریعتمداری اضافه کرد: در روزهای اخیر جلساتی در رابطه با برخی صنایع بزرگ دچار مشکل اراک برگزار و پیشنهاداتی مطرح شده که در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود و در صورت موافقت تصویب و اجرایی خواهد شد.