به گزارش خبرنگار مهر، طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر جاده ای کشور دوشنبه این هفته با حضور رئیس جمهور کلید خورد.

نهاوندیان: خودروهای سنگین فرسوده، عامل نیمی از آلودگی هوای تهران

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره این طرح دولت اظهار داشت: این طرح حدود ۲۰۰ هزار انواع اتوبوس، کامیون، مینی بوس و کامیونت را دربرمی گیرد که هدف نخست از اجرای آن رفع مشکلات زیست محیطی و کاهش آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهاست که عمدتا از هیدروکربورهاست. ۷۳ درصد عامل آلودگی هوای تهران متعلق به وسایل نقلیه است. از این ۷۳ درصد نیز ۳۰ درصد متعلق به اتوبوس ها، ۲۵ درصد به کامیون ها، ۱۲ درصد به موتورسیکلت ها و ۱۰ درصد متعلق به سایر وسایل نقلیه است. هدف از اجرای این طرح نیز بحث ایمنی جاده ای است. خودروهای فرسوده در جاده ها عامل اصلی کاهش ایمنی و وقوع تصادفات به شمار می روند.

وی ادامه داد: کل نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل صرفه جویی در مصرف سوخت انجام می شود؛ نه از بودجه دولت. به این معنا که خودروهای فرسوده که بعضا عمر آنها به ۷۰ سال هم می رسد، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۶۵ لیتر سوخت مصرف می کنند. اگر این کامیون ها با کامیون نو جایگزین شود، این مصرف به ۳۰ لیتر گازوئیل کاهش می یابد که درآمد مضاعفی برای دولت ایجاد کند که بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، وزارت نفت می تواند از محل این صرفه جویی، به نوسازی ناوگان اقدام کند.

دولت ارز مورد نیاز طرح نوسازی ناوگان جاده ای را تأمین می کند

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در نظر دارد این برنامه را ۳ ساله اجرا کند، گفت: در طرح جدید کل نیاز ارزی اتوبوس ها و کامیون ها از محل صرفه جویی سوخت بدهیم و خودروساز داخلی دیگر دغدغه تأمین ارز واردات قطعات کامیون ها را نخواهد داشت. خودروساز با این مشوق تولید حداکثری داشته و علاوه بر تولید خودروی سنگین نو، می تواند اشتغال زایی مناسبی هم داشته باشد و بعد از اتمام طرح، به صادرات خودروهای سنگین هم بیندیشد.

تعداد خودروهایی که نوسازی خواهد شد

نهاوندیان یادآور شد: در این طرح، ۲۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری، ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری، ۱۹ هزار دستگاه کامیونت، ۵۷ هزار دستگاه مینی بوس و ون و ۲۴۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده مورد نوسازی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تعداد کامیون های موجود در کشور بیش از حد نیاز است که درنتیجه پیمایش آنها کم بوده و بار کمتری به آنها می رسد، تصریح کرد: در این طرح بنابراین است که هر راننده اتوبوس و کامیون، خودوری فرسوده را تحویل داده و خودروی نو را تحویل می گیرند که کلید به کلید انجام می شود. به عنوان مثال در رابطه با دارندگان و مالکان کامیون های فرسوده، در هنگام نوسازی ۲۰ درصد هزینه را کامیونداران می دهند و ۳۰ درصد آن را از تسهیلات بانکی استفاده کرده و مابقی هزینه از محل صرفه جویی مصرف سوخت تأمین می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش کامیون های فرسوده، قرار است هر دو کامیون فرسوده با یک کامیون نو جایگزین شوند، افزود: تعداد ناوگان باری جاده ای به نصف کاهش می یابد، پیمایش افزایش یافته و صرفه جویی در مصرف سوخت تحقق خواهد یافت.

نهاوندیان اشتغال این طرح را ۲۰ هزار نفر در واحدهای خودروسازی و ۱۰ هزار نفر در واحدهای قطعه سازی برآورد کرد.

مبلغ اقساطی که کامیون و اتوبوس داران پرداخت می کنند

به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم، کسانی که برای دریافت نوگان نو و کامیون های جدید ثبت نام کرده بودند، به طرح جدید منتقل خواهند شد. اقساط ماهیانه تسهیلات نوسازی کامیون ها، ۲.۵ میلیون تومان و اقساط ماهیانه تسهیلات نوسازی اتوبوس حدود ۶ میلیون تومان است.

معاون رئیس جمهور قیمت متوسط کامیون و کامیونت در این طرح را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان و اظهار کرد: دولت ۲۹۶ میلیون تومان آن را از محل صرفه جویی در مصرف سوخت در نظر گرفته است. ۱۰۰ میلیون تومان آورده متقاضی و ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات بانکی خواهد بود. صرفه جویی مصرف سوخت با اجرای این طرح نیز بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.

کشاورزیان: تفاوت طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای با طرح های قبلی

داوود کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل و تفاوت آن با طرح قبلی نوسازی ناوگان جاده ای گفت: هر دو طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جه آن طرحی که در سال های گذشته سازمان راهداری آن را اجرا می کرد و هم طرح جدیدی که مد نظر رئیس جمهور است، مبنای قانونی آنها یکی است و آن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که به وزارت نفت اجازه داده تا از محل صرفه جویی در مصرف سوخت، بخشی از این سرمایه گذاری ها را جبران کند.

وی ادامه داد: تفاوتی که این طرح با گذشته دارد این است که شخص اول اجرایی کشور به آن ورود کرده و این نوید را به ما می دهد که با سرعت بیشتری ناوگان جاده نوسازی شود.

آیین نامه ها و قراردادها آماده شده است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه هماهنگی ها و مذاکرات لازم میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت و واحدهای تولید اتوبوس و کامیون انجام شده، ادامه داد: شکل قانونی آیین نامه ها و فرمت قراردادها همگی تنظیم شده است. این اقدام می تواند مبنای خوبی برای تسریع در نوسازی باشد.

کمرنگ شدن نقش سازمان راهداری در طرح جدید نوسازی ناوگان نسبت به طرح قبلی

وی خاطرنشان کرد: در این طرح همه دستگاه های ذی ربط نقش خود را به گونه ای ایفا می کنند به عنوان مثال سازمان راهداری اطلاعات لازم در خصوص مشمولان نوسازی ناوگان را در اختیار دارد و آنها را به بانک برای نوسازی معرفی کند و بعد از نوسازی هم میزان پیمایش را بررسی و به وزارت نفت اعلام خواهد کرد تا میزان صرفه جویی تعیین شده و درآمد مابه التفاوت از محل صرفه جویی در مصرف سوخت را پرداخت کند. وزارت صنعت معدن و تجارت هم تا کنون نقشی نداشته و سازمان راهداری مستقیما با واحدهای تولیدی در ارتباط بود اما از آنجایی که قرار است این طرح به شکل گسترده تری اجرا شود و شخص رئیس جمهور به طرح ورود کرده است وزارت صنعت معدن و تجارت هم به عنوان متولی تولید، به طرح نوسازی ورود کرده است. نقش بانک مرکزی نیز تأمین فاینانس و اعتبار مورد نظر است.

وام نوسازی ناوگان جاده ای با سود ۱۸ درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این طرح بخشی از قیمت کامیون از طریق تسهیلات بانکی تأمین می شود، ادامه داد: به همین منظور شبکه بانکی و شرکت های لیزینگ نیز در این طرح حضور دارند. این در حالی است که در طرح قبلی، سازمان راهداری با همراهی وزارت نفت، درآمد حاصل از صرفه جویی را به صورت بخشی از یارانه سود تسهیلات به بانک ها پرداخت می کرد. اما در این طرح، تسهیلاتی که کامیون داران دریافت می کنند، مبلغ آن کمتر است ولی سود آن با نرخ ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد و خریدار کل سود را شخصا می پردازد. با این تفاوت که در طرح جدید، دولت بخشی از قیمت کامیون را متقبل می شود که به طور کلی قیمت کامیون نو برای خریدار کاهش می یابد. در محاسبه کلی تفاوت چندانی با طرح قبلی ندارد ولی احتمالا از جذابیت بیشتری برخوردار است.

تعویض هر دو کامیون فرسوده با یک کامیون نو

کشاورزیان تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور که از یک سو با رکود صادرات و واردت روبه رو هستیم و از سوی دیگر مازاد کامیون و کامیونت در کشور داریم، پیشنهاد شده تا با توجه به حجم بالای عرضه و تقاضا که سبب ایجاد مشکلاتی همچون کمیسیون بالایی که شرکت های حمل و نقل از کامیون داران مطالبه می کنند، شده است به ازای هر دو کامیون فرسوده، یک کامیون نو عرضه کنند. با این اقدام کامیون های جدید فرصت دارند تا پیمایش بیشتری داشته باشند و مسیری که باید به صورت خالی به خاطر کمبود بار طی می کنند کاهش می یابد. درنتیجه علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت، میزان پیمایشی که یک کامیون به دست می آورد بیشتر می شود که یک فرصتی به وزارت نفت می دهد تا بتواند پرداختی بیشتری داشته باشد. این پیشنهاد را برخی انجمن های حمل و نقل داده بودند چون اقساط آن زیاد است و با این اقدام، هر دو راننده با یک خودرو کار می کنند که هم مشکل کمبود بار کاهش می یابد و هم مشکل اقساط گران آن حل می شود. در این طرح میزان وام ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که احتمالا مبلغ قسط آن کمتر از طرح نوسازی قبلی ناوگان حمل و نقل خواهد بود.