چرابنزین تهران افت کیفیت پیدا کرد؟/تولید یورو۴به روال سابق بازگشت

سعید مداح مروج، مدیر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درگفتگو با خبرنگارمهر با تاکید بر یکسان سازی تعاریف در ارتباط با مفهوم کلانشهر، گفت: در مقطعی کاتالیست ها ی پالایشگاه امام خمینی (ره) نیاز به تعویض داشت. این نیاز در حالی بود که امکان قطع تولید آن وجود نداشت چرا که تامین نیاز روزانه کشور به بنزین را نمی توان با خلل مواجه کرد.

وی ادامه داد: دراین شرایط تلاش کردیم تا میزان گوگرد موجود در بنزین را در واحدهای قبل از ورودبه واحد کاتالیست کاهش دهیم تا بنزین با کمترین گوگرد وارد بخش کاتالیستی شده و در نتیجه میزان گوگرد موجود در بخش خروجی کاهش یابد.

این مقام مسوول با اعلام اینکه بیش از ۴۰ روز است که این مشکل در پالایشگاه امام خمینی (ره) حل شده است، افزود: توانستیم کاتالیست های این پالایشگاه را تعویض کرده و چرخه تولید بنزین یورو۴ در آن را به روال سابق برگردانیم. به این ترتیب به نظرمی رسد این گفته رییس سازمان استاندارد بر اساس آزمایش های پیشین است و در صورتی که اکنون آزمایش های لازم را انجام دهند بی شک میزان گوگرد موجود در بنزین تهران کمتر از ۵۰ پی.پی.ام است.

بر اساس گفته های مداح مروج، میزان گوگرد موجود در بنزین تولیدی پالایشگاه شازند اراک کمتر از ۴۵ ppm، پالایشگاه اصفهان کمتر از ۲۵ ppm، پالایشگاه ستاره خلیج فارس کمتر از ۵ ppm و پالایشگاه تبریز کمتر از ۱۰ ppm است که ارقام قابل قبول و حتی کمتراز میزانی هستند که سازمان ملی استاندارد به عنوان محور تعیین کرده است.

مدیر تولید شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره میزان اکتان موجود دربنزین تهران نیز توضیح داد: در برخی موارد بنزین از طریق خط لوله به پایتخت انتقال می یابد و از آن جایی که نمی توان لوله انتقال را با هوا پر کرد برای ایجاد فشار برای انتقال بنزین گاهی در لوله انتقال شاهد وجود فرآورده های سبک تر هستیم تا فشار لازم را ایجاد کند. البته مسوولین این امر به شدت مراقب هستند تا استانداردهای لازم در زمینه اکتان در بنزین عرضه شده در تهران استاندارد باشد.

وی ضمن تایید کیفیت بنزین عرضه شده در تهران، بیان داشت: میزان اکتان بنزین معمولی عرضه شده در جایگاه های کلانشهر تهران ۹۱ و میزان اکتان بنزین سوپر ۹۵ است. البته اخلاف ارقام مربوط به اکتان در دامنه ۰.۲ درصد طبیعی بوده که مربوط به خطای ثبت می شود. به طور کلی تعیین این ارقام با توجه به اینکه به عوامل متفاوتی از دستگاه نمونه گیری تا خطای انسانی بستگی دارد می تواند متفاوت نیز گزارش شود اما این تفاوت نباید بیش از ۰.۲ درصد باشد.

این مقام مسوول درباره وضعیت تولید بنزین یورو۴ پالایشگاه تهران نیز گفت: طرح تولید بنزین یورو ۴ در این پالایشگاه جزء طرح های توسعه ای آن به شمار می رود که در حال انجام است. البته بنزین تولیدی این پالایشگاه از کیفیت بالایی برخوردار است. به طورمثال میزان اکتان آن در دامنه ۸۸ تا ۹۰ است اما چون میزان بنزن موجود در آن ۱.۵ تا ۱.۶ است به هیچ عنوان آن را وارد چرخه مصرف نمی کنیم.