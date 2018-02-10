رقابت دو انیمیشن کوتاه ایرانی در جشنواره پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره انیمیشن MONSTRA در طول ۱۸ سال برگزاری خود همواره به عنوان یک محل گردهمایی برای انیماتورهای شناخته شده و جوان از سراسر جهان با شعار «انیمیشن نه روی پرده سینما آغاز و نه پایان می‌یابد» مطرح بوده است.

MONSTRA هر سال شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی از آثار انیماتورهای جهان، نمایش آثار مطرح در عرصه خارجی روی پرده و در نهایت جلسات بحث و گفتگو درباره حوزه‌های جدید و آوانگارد سینمای انیمیشن است.

در این دوره MONSTRA انیمیشن کوتاه «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق اسدی در بخش مسابقه اصلی انیمیشن‌های کوتاه و انیمیشن کوتاه «سومین فیلم‌نامه» به کارگردانی جواد خواجوی محصول مشترک ایران و سنگاپور در بخش مسابقه دانشجویی جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

هجدهمین جشنواره انیمیشن MONSTRA از تاریخ ۸ تا ۱۸ مارس برابر با ۱۷ تا ۲۷ اسفند در شهر لیسبون پرتغال برگزار خواهد شد.