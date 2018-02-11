دورخیز حسن یزدانی برای درخشش در جام جهانی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه آخرین روز از رقابتهای بین المللی جام تختی در تبریز، مراسم تجلیل از حسن یزدانی، قهرمان کشتی جهان و المپیک بود. قهرمان جوان و توانمندی که مورد تجلیل متولیان ورزش و تشویق هوادارانش در سالن مسابقات قرار گرفت و در همین رویداد بین المللی وعده داد در جام جهانی آمریکا هم مثل همیشه خوش بدرخشد.

حسن یزدانی که به عنوان برترین آزادکار منتخب مردم در سال ۹۶ نیز معرفی شده در خصوص آخرین وضعیت جسمانی و برنامه های آتی خود گفت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد از امروز یکشنبه زیر نظر رسول خادم در خانه کشتی تهران آغاز شده و آزادکاران برای حضور در یکی از مهمترین مسابقات پیش رو، یعنی رقابتهای قهرمانی آسیا و جام جهانی ۲۰۱۸ آمریکا در حال تمرین و آماده سازی هستند.

وی از رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان میدان تدارکاتی برای آزادکاران ایران یاد کرد و افزود: میدان آسیایی برای کشتی گیران آسیایی، مصاف چندان سخت و حساسی نیست اما می توان در همین مسابقات نیز به خوبی برای رویدادهای مهم بعدی خود را محک زد. مثلا میدان مهم و سختی همچون رقابتهای جام جهانی آمریکا که تیم ملی ایران سعی می کند هفتمین قهرمانی در خاک این کشور را ثبت کند.

قهرمان رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه اضافه کرد: پیکارهای جام جهانی امسال تفاوت های فراوانی با دوره های قبل خواهد داشت، چراکه تغییر اوزان و همچنین ترکیب متحول شده برخی از مدعیان اصلی این پیکارها باعث اتفاقات غیرقابل پیش بینی خواهد شد. به هر حال تنها هدف ما این است که بتوانیم هفتمین قهرمانی را در خاک آمریکا کسب کنیم و همچون گذشته با دست پر از این مسابقات بازگردیم.

مرد طلایی المپیک ۲۰۱۶ ریو در خصوص شانس حضور در بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی نیز گفت: طبیعتا من هم برای موفقیت تیم ملی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. البته ابتدا باید بتوانم دوبنده تیم ملی را در رقابتهای انتخابی کسب کنم و سپس در این دو رویداد مهم آسیایی و جهانی به میدان بروم.