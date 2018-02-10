هیأتی از پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز راهی عفرین سوریه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، «طارق جوهر» مشاور رسانه ای ریاست پارلمان اقلیم کردستان امروز شنبه اعلام کرد که هیأتی از پارلمان اقلیم کردستان برای حمایت سیاسی راهی شهر عفرین سوریه خواهد شد.

جوهر در گفتگو با الغد پرس اعلام کرد که این هیأت امروز راهی شهر عفرین سوریه خواهد شد تا از شهروندان کُرد سوری در این شهر که مورد هدف حملات ترکیه قرار گرفته است حمایت کنند.

به گفته او این سفر بنا بر درخواست جریان های سیاسی اقلیم کردستان عراق ترتیب داده شده و قرار است در جریان این سفر کمک های پزشکی هم به مردم عفرین داده شود.

در طول ۲۰ روز گذشته شهر عفرین سوریه شاهد عملیات نظامی ترکیه و گروهی از معارضان مسلح سوری است، ترکیه مدعی است هدف از این حمله مقابله با جریان های کُرد مسلح در این شهر است که برای امنیت ملی ترکیه خطرناک هستند.

دولت سوریه رسما اعلام کرده که این اقدام ترکیه نقض قوانین بین المللی است و تأکید کرده که با نظامیان ترکیه به عنوان نظامیان متجاوز برخورد خواهد کرد.