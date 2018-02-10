به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابطعمومیوتبلیغات، باگشایش شعبه نمونه بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای شیعه وأهل سنت در ارومیه، استان آذربایجان غربی هم به شبکه بانکداری نمونه اسلامی پیوست . در آیین افتتاح این شعبه که با هدف ارائه خدمات بانکی به هموطنان أهل سنت استان آذربایجان غربی صورت گرفت، بر اعتمادآفرین بودن این حرکت بانک انصار و تسری آن به همه استان های دارای ساکنین أهل سنت تأکید شد.
در نشست آغازین این افتتاحیه که در سالن جلسات مجتمع حمزه استان آذربایجانغربی برپاشد، دکترابراهیمی، بانکانصار را بانکی معرفی کرد که قاعده سود حداکثری بانکهای تجاری را به هرقیمتی تعقیب نمیکند و با اولویت دادن به مسئولیتهای اجتماعی خود و با اتکال به خداوندبزرگ، شاهد برکتافزایی التزام عملی به موازین شرعی در حوزه بانکداری بوده است.
وی اضافه کرد: تأسیس بانک انصار با پیشینه صندوق قرضالحسنه و موسسه اعتباری، واکنش مسئولان وقت به تحولات محیطی، توسعه نیازهای مشتریان و احساس مسئولیت مبتنی بر مدیریت جهادی و استحکام بانکداری اسلامی بود.
مدیرعامل بانکانصار با تشکر از پیام رئیس کل بانک مرکزی و حمایتهای وی از این نوآوری بانکی؛ با برشمردن مزیتهای رقابتی این بانک در عرصه قرضالحسنه، شفافیت اطلاعاتی، اقتصادمقاومتی، سلامت اداری، بانکداری اسلامی و اشتغالزایی، افزود: اگر امروز شاهد بازگشایی برخی از کارخانههای بسته شده این استان و بازگشت کارگران آن ها به سرکارشان هستیم، برگرفته از رویکردبانک انصار در حمایت از شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط و خدمت به مردم و اقشار متوسط وضعیف است.
وی در ادامه با اشاره به حضور دوازده و نیم میلیون مشتری در بانک انصار و تأثیر بانکداری خُرد بر کاهش معوقات بانکی، رونق تولید در کشور وکمک به اقشار ضعیف و متوسط اظهارکرد: در حوزه بانکداری خُرد ورود ما همواره با سیاست اشتغالزایی همراه بوده است و ارایه خدمت به همه مردم أهل سنت برای ما یک اولویت است تا همچون سایر هموطنانمان برای آنان زمینه کار و اشتغال و سنت نیکوی ازدواج فراهم شود.
ابراهیمی در پایان ضمن قدردانی از علمای شیعه و أهل سنت که تأسیس شعبه های نمونه بانکداری اسلامی در استان های سیستان و بلوچستان،هرمزگان و آذربایجان غربی را تحت نظارت مشترک خود میسر کرده اند، بر لزوم توکل به خدای متعال و پیشتازی این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: باید در حوزه بانکداری اسلامی این الگوسازیهای عملی ادامه یابد تا بتوان آن را به جهان اسلام معرفی کرد و در عرصه بانکداری بین المللی صاحب جایگاه شایسته شد.
شایان ذکر است که افتتاح شعبه نمونه بانکداری اسلامی در ارومیه که یکی از برنامههای سراسری ستاد بزرگداشت ایام خجسته دهه فجر است با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر ارومیه، سردار حبیب شهسواری فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی، علمای معظم شیعه و أهل سنت ، مدیریت شعب استان آذربایجان غربی آقای روشنی و بازرگانان و فعالان اقتصادی این استان و شهر ارومیه، دکتر موسویان دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و تنی چند از مسئولان بانک انصار برگزار شد.
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