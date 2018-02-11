بهره برداری مجدد از ساختمان دچار حریق وزارت نیرو بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربانخانی در خصوص وضعیت ساختمان شرکت برق حرارتی، افزود: به طور معمول در صورت بروز هر حادثهای در بناهای شهر کارشناسان سازمان نظاممهندسی برای ارزیابی شرایط، تجربیات کاری و آموزش به مهندسان موضوع را بررسی میکنند.
وی افزود: در مورد آتشسوزی ساختمان اداری وزارت نیرو نیز کارشناسان به محل اعزام و گزارشهایی تهیه کردند که صرفا جنبه درونسازمانی دارد.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: ساختمان وزارت نیرو یک ساختمان دولتی است، وزارت نیرو نیز به اندازه کافی کارشناس و مهندس دارد و دلیلی برای ورود سازمان نظاممهندسی و جود ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان نظاممهندسی درصورتی برای بررسی ایستایی این ساختمان ورود می کند که مقامات رسمی و دادستانی به این سازمان ماموریت دهند، خاطرنشان کرد: تاکنون بهصورت رسمی چنین موضوعی برای ورود سازمان نظام مهندسی به ما اعلام نشده است.
قربانخانی عنوان کرد: با توجه بهشدت آتشسوزی بعید می دانم این ساختمان قابل بهرهبرداری مجدد باشد ولی میتوان پیشبینی کرد که این ساختمان برای آینده قابل بهرهبرداری نیست و باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز گزارش دقیقی در مورد این ساختمان دریافت نشده است، اظهار کرد: باید گزارشهای را بررسی کنیم که آسیبها در چه حدی و در چه نقاطی است تا بتوانیم در این مورد بهصورت دقیق اظهارنظر کنیم.
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