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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

رئیس نظام‌ مهندسی استان تهران؛

بهره برداری مجدد از ساختمان دچار حریق وزارت نیرو بعید است

بهره برداری مجدد از ساختمان دچار حریق وزارت نیرو بعید است

 رئیس سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: با توجه به‌شدت آتش‌سوزی در ساختمان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو می‌توان پیش‌بینی کرد که این ساختمان برای آینده قابل بهره‌برداری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربانخانی در خصوص وضعیت ساختمان شرکت برق حرارتی، افزود:  به‌ طور معمول در صورت بروز هر حادثه‌ای  در بناهای شهر کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی برای ارزیابی شرایط، تجربیات کاری و آموزش به مهندسان موضوع را بررسی می‌کنند.

وی افزود: در مورد آتش‌سوزی ساختمان اداری وزارت نیرو نیز کارشناسان به محل اعزام و گزارش‌هایی تهیه کردند که صرفا جنبه درون‌سازمانی دارد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: ساختمان وزارت نیرو یک ساختمان دولتی است، وزارت نیرو نیز به اندازه کافی کارشناس و مهندس دارد و دلیلی برای ورود سازمان نظام‌مهندسی و جود ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی درصورتی برای بررسی ایستایی این ساختمان ورود می کند که مقامات رسمی و دادستانی به این سازمان ماموریت دهند، خاطرنشان کرد: تاکنون به‌صورت رسمی چنین موضوعی برای ورود سازمان نظام مهندسی به ما اعلام نشده است.

قربانخانی عنوان کرد: با توجه به‌شدت آتش‌سوزی بعید می دانم این ساختمان قابل بهره‌برداری مجدد باشد ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که این ساختمان برای آینده قابل بهره‌برداری نیست و باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز گزارش دقیقی در مورد این ساختمان دریافت نشده است، اظهار کرد: باید گزارش‌های را بررسی کنیم که آسیب‌ها در چه حدی و در چه نقاطی است تا بتوانیم در این مورد به‌صورت دقیق اظهارنظر کنیم.

کد مطلب 4225085

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