آماده باش ادارات خدمات رسان و امدادی دماوند تا پایان هفته جاری

به گزارش خبرنگارمهر، مجید صفری، صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جمع تعدادی از خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی کل کشور مبنی بر آغاز بارش های سنگین برف در اکثر نقاط کشور از اواسط هفته جاری، و به دستور ستاد مدیریت بحران فرمانداری دماوندتمامی ادارات خدمات رسان و امدادی در حال آماده باش هستند.

صفری افزود: شهرداری ها، دهیاری ها، راهداری ها، کلانتری ها، پلیس راهور، پلیس راه،اورژانس، هلال احمر، ادارات آب، برق، گاز و مخابرات ازابتدای روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه سال جاری تا پایان هفته در آماده باش کامل هستند.

وی بیان داشت: با احتمال شاهد بارش برف سنگین و کولاک در اکثر نقاط کشور از همه همشریان می خواهیم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به توصیه های پلیس و ماموران راهداری توجه کنند، ضمنا لازم است که کلیه رانندگان برای تردد در معابر و جاده ها حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

سرپرست فرمانداری دماوند در پایان گفت: لازم است که همه مردم قبل از آغاز سفر از طریق سازمان راهداری و پلیس راه از وضعیت جاده ها به ویژه جاده های کوهستانی مانند هراز مطلع شوند.