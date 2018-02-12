به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال ساعت ۱۸:۴۰ روز سه شنبه در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا مهمان الریان قطر است.

وینفرد شفر در نشست خبری قبل از این دیدار که امروز دوشنبه در قطر برگزار شد به خبرنگاران گفت: به خوبی از قدرت تیم حریف آگاهی داریم و می دانیم که در یک روز خاص بازی سختی برابر این تیم خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: بررسی خوبی در مورد تیم الریان داشتیم و شناخت خوبی از این تیم به دست آورده ایم. می دانیم که بازی کردن در اولین دیدار همواره سخت بوده اما تلاش می کنیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

وی افزود: الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد. با این‌حال باید بگویم ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان روحیه بسیار خوبی دارند. ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

شفر در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی تیم من به داخل زمین می‌رود برای سه امتیاز و کسب پیروزی است. با تمام قدرت به زمین می‌رویم و امیدوارم نظم تاکتیکی را در طول ۹۰ دقیقه داشته باشیم تا بتوانیم برنده از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: همانطور که منتظری گفت ما بازیکنان جوان و باتجربه‌ای در استقلال داریم. باید ببینیم فردا چه اتفاقی می‌افتد. از حضور در لیگ قهرمانان آسیا خوشحالم. این رقابت‌ها، بازی‌های بسیار خاص و ویژه‌ای است و انگیزه زیادی بازیکنان دارند تا عملکرد خوبی ارائه دهند.

وینفرد شفر درباره شناختش از لیگ امارات و قطر، بیان کرد: زمانی که من در امارات بودم، چیزی حدود ۱۰ الی ۲۰ هزار تماشاگر بازی‌های ما را از نزدیک می‌دیدند اما الان این عدد به سه الی چهار هزار نفر رسیده است. من نمی‌دانم مشکل از کجاست. ولی شما زمین تمرین و امکانات بسیار خوبی دارید.

وی ادامه داد: من برای قطر در راه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ آرزوی موفقیت می‌کنم. شاید عده‌ای از این اتفاق خوشحال نبودند ولی این مهم نیست. من از این بابت خوشحالم و باید بگویم فوتبال را دوست دارم. شما تیم‌های خوبی در لیگ قطر دارید، مثل السد که چند سال پیش قهرمان آسیا شد. در کل امکانات و تیم‌های خوبی در قطر وجود دارد.