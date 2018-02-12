محاکمه ۱۴۰ تن از شیعیان بحرین به ۲۱ اسفند موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه بحرین جلسه محاکمه دسته جمعی ۱۴۰ تن از فداییان آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین را به تعویق انداخت.

این افراد که به اتهام تحصن در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم در سال گذشته محاکمه می شوند، تاریخ محاکمه شان به ۱۲ مارس موکول شده است.

خبر دیگر اینکه وزارت آموزش و پرورش بحرین ۱۷ هزار نسخه از کتاب آموزش زبان انگلیسی را پس از آنکه مشخص شد نام «خلیج فارس» در آن درج شده است، جمع‌آوری کرد.

«فواز الشروقی»، مدیر روابط عمومی و رسانه‌ای این وزارتخانه اعلام کرد: طرف‌های ذی‌ربط در وزارت آموزش و پرورش با مؤسسه‌ای خارجی برای چاپ نقشه های مناسب در این کتاب‌ها قرارداد بسته بودند؛ اما پس از انتشار متوجه شدند نام خلیج فارس در کتاب‌ها به چاپ رسیده است.

وی در ادامه افزود: هنگام توزیع کتاب میان دانش آموزان این مسئله روشن شد و به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش اقدامات لازم را در این خصوص بکار بست و مؤسسه خارجی مذکور مسئول این اقدام معرفی شد.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش بحرین در ادامه افزود: این مؤسسه هزینه چاپ دوباره ۱۷ هزار نسخه از این کتاب را عهده‌دار شده است.