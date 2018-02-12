بازاریابی هواپیمای روسی در تهران/آزموده را آزمودن خطاست؟!

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یک فروند هواپیمای سوپرجت سوخو ۱۰۰ روسی برای بازاریابی در ایران و خرید ایرلاین های ایرانی از این مدل هواپیما در بازگشت از ایرشوی سنگاپور وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و پس از استقرار در آشیانه هواپیمایی آسمان، با حضور اصحاب رسانه و مدیران ایرلاین های ایرانی به خریداران معرفی شد.

سامانی (بهمن ۹۶): سوخو نیاز به اخذ مجوز اوفک ندارد

مقصود اسعدی سامانی در حاشیه مراسم معرفی این هواپیما در جمع خبرنگاران افزود: این هواپیما بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار قیمت دارد و اجاره یا خرید آن نیازمند مجوز اداره خزانه داری آمریکا (اوفک) نیست.

وی با بیان اینکه چند شرکت ایرانی برای استفاده از این هواپیما ابراز علاقه کرده اند، اظهار داشت: اکنون ۱۰ درصد پروازها در ۴۵ فرودگاه کشور انجام می شود و استفاده از هواپیماهای کوچک در این فرودگاه ها برای شرکت های هوایی صرفه اقتصادی دارد که در عمل می تواند این فرودگاه ها را به یکدیگر متصل کند.

سامانی خاطرنشان کرد: این هواپیما ساعت هفت صبح امروز وارد فرودگاه مهرآباد شد و قرار است ظرفیت های آن توسط شرکت روسی برای شرکت های هواپیمایی معرفی شود.

سامانی ادامه داد: این هواپیما در نمایشگاه هوایی ۲۰۱۸ سنگاپور شرکت کرده بود که در مسیر خود به مسکو، امروز وارد تهران شد و بعد از ظهر امروز به روسیه پرواز می کند.

اولین پالس را روس ها دادند

سوپر جت سوخو ۱۰۰ یک هواپیمای مسافربری جت منطقه‌ای با ظرفیتی بین ۷۵ تا ۹۵ صندلی است که شرکت روسی سوخو از سال ۲۰۰۰ میلادی طرح ساخت آن را کلید زد و از سال ۲۰۰۸ میلادی وارد صنعت هوایی جهان شد.

آذر ماه سال گذشته الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از برنامه کشورش برای فروش هواپیمای سوپر سوخو۱۰۰ به ایران خبر داده و گفته بود: هدف از این اقدام، افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری دوجانبه است.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز از امضای قرارداد فروش ۵۰ فروند سوپرجت سوخو ۱۰۰ مسافری با یکی از ایرلاین های وابسته به یکی نهادهای نظامی ایران خبر داده بود که بلافاصله این خبر از سوی روس ها تکذیب شد.

سامانی (بهمن ۹۵): سوخو در حال پیگیری اخذ مجوز از اوفک است

مقصود اسعدی سامانی در حالی امروز اعلام کرد خرید هواپیمای سوخو ۱۰۰ روسی نیاز به اخذ مجوز از اوفک (اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) ندارد که وی دقیقا یک سال قبل (۲۵ بهمن ماه ۹۵) در گفت وگو با خبرنگار مهر گفته بود: شرکت سوخو در حال پیگیری دریافت مجوز اُفک برای حضور در بازار صنعت هوایی ایران است تا از این طریق بتواند با شرکت‌های هواپیمایی درخواست کننده ایرانی، امکان همکاری داشته باشد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی همچنین از برطرف شدن برخی ایرادات هواپیمای سوخو ۱۰۰ در بخش دُم آن در گفت وگوی سال قبل خود با مهر خبر داده بود و گفته بود: شناخت کافی از این هواپیما وجود ندارد و نیاز به محک فعالیت این هواپیما در شرایط آب و هوایی ایران لازم است.

خاطره تلخ ایرانی ها از هواپیماهای روسی

اظهارات سال گذشته سامانی و نمایش امروز این هواپیما در فرودگاه مهراباد تهران در حالی است که دیروز هم، یک فروند هواپیمای اوکراینی مسافری آنتونوف ۱۴۸ در حوالی مسکو سقوط کرد و همه ۶۵ مسافر و ۶ خدمه آن کشته شدند.

اگرچه هواپیماهای آنتونوف در حال حاضر اوکراینی هستند، اما پایه و اساس این شرکت سازنده هواپیما، زمانی در اوکراین بنا شد که این کشور زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شد. بنابراین به طور کامل از ویژگی های ساختاری هواپیماهای روسی پیروی می کند.

آنتونوف از همان مدل هواپیماهایی است که در ایران با نام آنتونوف ۱۴۰ (ایران ۱۴۰) فعالیت داشت که آخرین فروند آن سال ۹۳ برای سفر به مقصد طبس از فرودگاه مهرآباد برخاست ولی به دلیل عدم تطابق ساختار آن با آب و هوای ایران، موتورش آتش گرفت و در خیابان شیشه مینای تهران سقوط کرد که به کشته شدن ۳۸ تن و زخمی شدن ۱۰ نفر منجر شد.

با این حال تا کنون در ایران هواپیماهای سوخوی مسافری مورد استفاده نبوده و عمدتا جنگنده های سوخود در نیروهای مسلح ایران استفاده می شده اند. فروردین سال ۹۰ یک فروند جنگنده سوخو در استان فارس سقوط کرد و هر دو سرنشین آن (خلبان و کمک خلبان) به شهادت رسیدند.

همچنین هواپیماهای توپولف روسی به قدری در ایران سانحه داشته اند که وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در آخرین سال فعالیت، دستور ممنوعیت پرواز هواپیماهای توپولف را صادر کرد و دولت متعهد شد این هواپیماها را از ایرلاین های دارای توپولف خریداری و زمین گیر کند.

ضمنا هواپیمای روسی ترابری ایلوشن متعلق به ارتش نیز در شهریور ۸۸ سقوط کرد که در اثر آن ۷ نفر از نیروهای نظامی به شهادت رسیدند.