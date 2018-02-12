ظرفهای مواد شوینده "وایتکس" به عنوان ظرف آب و غذای زندانیان سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه الحلواچی" فعال حقوقی بحرین و نائب رئیس موسسه حقوق بشری بحرینی-اروپایی، روز گذشته با بیان اینکه زندانیان (سیاسی/انقلابی) بحرین سالهاست بخاطر مطالبه آزادی و حقوق بشر در رنج بسر میبرند در صفحه توییتر خود نوشت: آب آشامیدنی و غذا در ظرفهای شوینده "وایتکس/سفید کننده" در اختیار این زندانیان قرار میگیرد.

وی که در داخل بحرین بسر میبرد با بیان اینکه این حقایق را پدرش "خلیل الحلواچی" (از زندانیان سیاسی و محکوم به تحمل ده سال حبس) در تماسی تلفنی از زندان "جو" به وی اطلاع داده است گفت: پدرم امروز همچنین به من خبر داده است که غذای زندان بسیار بی کیفیت و کثیف بوده و علاوه بر حشرات در برنج آن سنگ یافت میشود و در نان هم سکه های پول خرد دیده شده ‌که همراه با خمیر نان پخته شده اند.

فاطمه الحلواجی به نقل از پدرش افزوده است زندانیان سیاسی در زندان مرکزی بحرین "جو" برای روزهای طولانی از استحمام محروم بوده و هنگام استحمام هم حجم آبی که در اختیار آنان است کم بوده و به سرعت تمام میشود و همچنین این آب بسیار سرد است.