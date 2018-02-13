رهبر کره شمالی بر ادامه مصالحه و مذاکرات بین دو کره تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، رهبر کره شمالی بامداد سه شنبه ادامه «جو مصالحه و مذاکرات» بین دو کره را حائز اهمیت دانست.

«کیم جونگ اون» پس از دیدار با هیأت دیپلماتیک کره‌شمالی پس از بازگشت از المپیک زمستانی در همسایه جنوبی خود، خواستار تداوم روند مذاکرات برای بهبود روابط سئول-پیونگ‌یانگ شد.

رهبر کره شمالی گفت: ادامه جو مصالحه و مذاکرات که نتیجه اراده قوی و مشترک بین دو کره است حائز اهمیت است.

وی همچنین از گزارش هیات اعزامی کره شمالی به المپیک زمستانی کره جنوبی ابراز رضایت کرده و اقدامات سئول برای اولویت دادن به دیدار با این هیات را چشمگیر برشمرد.

گفتنی است که «مون جائه این،» رئیس‌جمهوری کره جنوبی روز شنبه با «کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی که در راس هیاتی وارد کره جنوبی شده بود، دیدار کرد.

هیات بلند پایه کره شمالی از جمله کیم یو جونگ خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی و «کیم یونگ نام» مرد شماره دو کره شمالی صبح جمعه برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی وارد این کشور شده بودند.

کیم یونگ نام بالاترین مقام رسمی کره شمالی و کیم یو جونگ نیز اولین عضو خانواده حاکم کره شمالی است که به کره جنوبی سفر می کنند.