دیدار «اشرف غنی» با رؤسای ارتش ازبکستان و قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با «مراد مایکیوف» رئیس ستاد ارتش قزاقستان و «پاول ارگشیف» رئیس ستاد ارتش ازبکستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف، در مورد موضوعات گوناگون بهویژه مبارزه علیه تروریسم، همکاریهای منطقه ای، امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر کردند.
غنی گفت که این سفر فصل تازه ای از روابط و همکاریها را در عرصه نظامی به خصوص بین ارتش افغانستان، قزاقستان و ازبکستان خواهد گشود و امیدوارم که مناسبات ما در آینده نیز گسترش بیشتری یابد.
افزون بر این رؤسای ارتش قزاقستان و ازبکستان تاکید کردند که دولت افغانستان در چنین مرحله حساسی ضمن توجه به مسائل امنیتی، در زمینه های توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم افغانستان نیز کار میکند.
آنها همچنین افزودند: امیدواریم افغانستان با تلاشهای مشترک شرکای منطقه ای و جهانی خود در راستای مبارزه علیه تروریسم و تامین صلح و ثبات دائمی پیروز و به پیشرفتهای خوبی در عرصههای اقتصادی دست یابد.
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